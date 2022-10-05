朝鮮導彈頭上飛過　警報大作下淡定出門　日本人都係好鍾意返工？

朝鮮（北韓）10月4日早上朝東方發射一枚中距離彈道飛彈，飛越日本上空後墜入太平洋。北海道與青森等地也啟動「全國瞬時警報系統」（J-Alert），警報聲大作，讓許多民眾一大早就被警報聲喚醒。由於警報響起的時間是上班族通勤時間，根據網民分享的影片，街頭市民聽到警報的反應相當淡定，讓許多網友感嘆「工作比命還重要」。



綜合日媒報道，日本防衛相濱田靖一指出，這次朝鮮發射的彈道飛彈，高度約1千公里，飛翔距離約4千6百公里，寫下過去最長的紀錄。濱田推測這是中距離彈道飛彈以上的射程，有可能是朝鮮過去試射過4次的「火星12」彈道飛彈。

朝鮮10月4日發射一枚飛彈飛越日本，但日本市面卻未見恐慌：（按圖了解）

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由於飛彈穿過日本上空，居住在北海道和青森地區等地的民眾，手機立即響起警報，室外傳來「朝鮮發射飛彈，請前往建築物內或地下室避難」的廣播，電視也轉換為警告畫面。許多網友紛紛表示「嚇死我了」、「一早就糟透了」，也有網友納悶地表示「根本不知道要去哪裏避難」。

一名暫居北海道的台灣民眾指出，他今天早上7點30分至7點40分之間也收到警報。但日本民眾的生活並未受到太大影響，頂多只有地下鐵班車出現延遲，街頭氣氛沒有特別緊張。民眾依然照常出門上班、店家也照常開張，與平時差異不大。

《朝日新聞》指出，除了北海道與青森，這次日本政府也有針對東京都大島町和利島村等離島發布警報，但基於警報設定上的問題，就連東京部分區域也警報聲大作，但從網友分享的影片來看，大部分的民眾依然泰然自若地前往職場，讓許多民眾傻眼地留言「太沒危機感了吧」、「大家不害怕嗎？」、「工作比命還重要」。

據了解，朝鮮韓於9月25日、28日、29日和10月1日皆發射彈道飛彈，以史無前例的頻率進行軍事挑釁。軍事記者高橋浩祐指出，面對新冠疫情與經濟制裁的困境，朝鮮最高領導人金正恩，認為軍事是維持體制的唯一手段。他呼籲日本政府必須強化警戒監視朝鮮動向，加強迎擊能力、掌握反擊能力、維持日美韓緊密合作。

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