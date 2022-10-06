美國高中球隊在更衣室拍片模擬「黑奴拍賣」　校區官員下令禁賽

美國加州尤巴市（Yuba City）一家高中爆出種族歧視醜聞，美媒10月3日報道，該校美式足球隊學生在更衣室內模擬「黑奴拍賣」及拍片，在此惡作劇影片流出後，校區官員決定禁止有關學生參與本季剩餘比賽，球隊賽季報銷。



涉事高中為河谷高中學校（River Valley High School，暫譯），校區職員在9月29日收到鬧出爭議的影片。在片內，一邊有多名學生開心起哄，另一邊則有僅穿着內褲的黑人學生站在牆邊，雙手垂下。

River Valley High School's football team act out a "slave auction" of their Black teammates. Their football season gets cancelled. pic.twitter.com/1zsKnlUaL5 — WOKEVIDEO (@wokevideo) October 4, 2022

校區主管Doreen Osumi表示，錄像清楚顯示情況是經過策劃和組織，即學生花費時間、思考過這一可怕的行為，卻不考慮到這行為是可恨和有害，「他們可能會爭辯說這是個玩笑，無意傷害，但事實是這不僅有害，也是不光彩的。」

她又在聲明證實，有關學生不能在剩餘賽季作賽，此令球隊的參賽人數將不足，意味球隊的賽季會報銷。