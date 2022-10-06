馬斯克收購Twitter讓其變成超級應用　目標建造美國版的微信？

馬斯克（Elon Musk）重新考慮收購Twitter的計劃，他在個人的Twitter上發文寫道，購買Twitter後會考慮創建一個名為X的新軟件，並稱這會是一個「集所有東西於一身」的軟件。馬斯克是要建造美國版的微信？



馬斯克未有詳細說明，他想要「集所有東西於一身」，「什麼東西都做到」的具體是什麼。不過若要說一套通訊軟件集多功能於一身的「超級應用」，那可能馬斯克的目標，是要建造美國版的微信。

微信是中國科網巨企騰訊的應用，常常被描述為集Facebook、Twitter、Snapchat 和PayPal於一身。人們除可使用微信通訊聯絡，還能發文貼短片、購物付款、訂票旅行到支付保險等，可以說是「一App在手全國通行」。

圖為9月27日，馬斯克在華盛頓舉行的SATELLITE座談會上發言。（AP）

通訊軟件不再局限聯天，如韓國的Kakao與日本的Line等，都正拓展其他功能，想辦法進一步融用使用者的生活中。

在過去，馬斯克曾把微信與Twitter作比較。在6月一場有Twitter員工參與的會議上，馬斯克就把Twitter的潛力與騰訊在中國無處不在進行了比較。

「我想Twitter的一個重要目標，是否盡可能融入這個國家，整個世界。」「在中國，你基本就只需要一個微信就能生活。因為它對日常生活非常有幫助，我想若我們能達到這目標，又或是接近它，對Twitter而言這將會是一個莫大的成功。」

建造超級應用並非易事

不過，要達成目標並不容易。微信剛開始也只是一個通訊軟件，而當其開始拓展其業務時，中國還未有太多成熟的競爭對手。但在美國，單是移動支付已有Apple Pay、Google Pay、PayPal、PayWave等等。

圖為2020年10月27日，北京一個小販正在賣東西，可以支付寶及微信支付。微信在中國已深入民心，是不可或缺的App。（AP）

美國智庫Forrester，亞太地區數碼營銷策略分析師王曉峰表示（Wang Xiaofen）表示，當時的中國監管環境更靈活，讓騰訊和阿里巴巴等互聯網公司有更多空間擴展業務領域。但現在中國實施了反壟斷法，情況已困難得多：「在美國這必然更為困難。」

同時間，這類的超級應用通常只針對特定受眾，讓程式更容易滿足他們的需要。全球各地的人又不同的生活習慣和模式，需要的應用也不同，這意味Twitter需要專注某些地區才能起步。

王曉峰亦指出，西方用家與中國用家對社交軟體的觀念有着差距，讓西方企業在用戶身上更難建立同等的信任：「摒除雄心不談，在西方打造像微信一樣的超級應用可能要困難得多。」