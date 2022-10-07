北溪泄漏｜美經濟學家稱美國是幕後黑手，遭主持人連番打斷

導讀：北溪天然氣管道接連多處出現洩漏，相信有人蓄意破壞幾乎已是各國共識。直至目前為止，西方政府和官員都避免直接指責，而俄羅斯則指責西方所為。美國著名經濟學者薩克斯（Jeffrey Sachs）周一接受彭博社直播訪問時，直稱認為美國是幕後黑手，但似乎其立場「政治不正確」遭主持人屢次試圖打斷，尷尬一幕連日在西方媒體也廣泛報道。



「北溪管道的破壞，我敢打賭是美國的行動，也可能是美國和波蘭……」「呃，傑弗，傑弗，我們必須就此打住……」

當地時間10月3日，美國著名經濟學家、哥倫比亞大學可持續發展中心主任薩克斯（Jeffrey Sachs）與彭博社主持人連線，並在直播中直言美國是「北溪」天然氣管道泄漏事件的幕後黑手，這讓一位主持人急忙打斷他的發言。在薩克斯隨後解釋原因時，另一位主持人更是屢屢插話，想要結束這一話題。

薩克斯3日參與連線的節目是美國彭博社早間節目「彭博觀察」（Bloomberg Surveillance），該節目主要涉及經濟、金融和投資話題，由湯姆·基恩（Tom Keene）、喬納森·費羅（Jonathan Ferro）和麗莎·阿布拉莫維奇（Lisa Abramowicz）聯合主持，並會在現場直播中邀請具有影響力的嘉賓連線交談。

北溪天然氣管道：2022年9月27日，丹麥博恩霍爾姆島（Bornholm）對開海域出現亂流，當局指事件可能與海底的天然氣管道泄漏事件有關。（Danish Defence Command via AP）

3日，薩克斯在該節目中露面，主持人基恩首先問了這位哥大教授對俄烏戰爭的看法。

對此，薩克斯表示，他「站在和平一邊」，對沖突和核戰爭的可能性深感擔憂。「俄羅斯認為這場戰爭是其安全利益的核心。但美國堅稱將不惜一切代價支持烏克蘭擊敗俄羅斯。俄羅斯認為這是與美國的代理人戰爭。無論人們怎麼想，這都是一條異常危險的升級之路。」

他繼續表示，西方媒體歪曲了形勢，並暗示全世界應該聯合起來反對俄羅斯，但實際上，「很多國家都不喜歡北約的擴張，他們認為這是問題的核心，他們希望看到美國和俄羅斯之間達成妥協。」

薩克斯舉例稱，在聯合國一次又一次的投票中，基本上都是西方國家投票贊成制裁、譴責俄羅斯，而世界上大部分地區都處於觀望狀態，「他們認為這是俄羅斯和美國之間的可怕衝突。他們不像我們在媒體上看到的那樣，認為這是俄羅斯對烏克蘭發動的無端攻擊。」

薩克斯有關俄烏戰爭的觀點似乎並未受到歡迎，主持人阿布拉莫維奇不久後就打斷了他的發言，轉而問及歐洲能源危機與通貨膨脹問題。

薩克斯對此表示，歐洲正處於非常非常嚴重的經濟衰退中，產出和生活水平的急劇下降也表現為價格上漲，但主要的問題是，「歐洲經濟正受到能源突然中斷的打擊」。

薩克斯緊接着便提及「北溪」天然氣管道洩漏事件，直言美國是「北溪」事故的幕後黑手。此前，位於丹麥水域附近的「北溪1號」和「北溪2號」天然氣管道在9月26日至28日先後被發現至少4處洩漏。瑞典國家地震台網地震學家稱，氣體洩漏的區域發生了2次水下爆炸，幾處洩漏點的位置都十分接近。

Professor Sachs on Bloomberg says US did Nordstream and explains evidence, then gets yanked off the air...



🔊sound 🚨#NordStreamSabotage #NordStream2 #nordstreampipeline pic.twitter.com/2aULsrxUbW — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) October 3, 2022

薩克斯在直播中說道：「現在要明確的是，北溪管道的破壞，我敢打賭這是美國的行動，也可能是美國和波蘭的（聯合）行動。那是一種投機……」

薩克斯這番話還沒說完，主持人基恩便急忙打斷他的發言，「呃，傑弗，傑弗，我們必須就此打住。」直播視頻顯示，這讓薩克斯眼睛大睜，眉毛上挑，面露明顯的驚訝之色。

基恩則眉頭皺起，接着一臉嚴肅地問薩克斯，「這可是一個很嚴重的指控，為什麼你覺得這是美國的行動？你有什麼證據？」

薩克斯回稱，他看到了幾個原因。「首先，有直接的雷達證據表明，通常駐紮在（波蘭）格但斯克的美軍直升機曾在該地區上空盤旋。今年早些時候，美國還威脅說『無論如何，我們都要終結北溪』。美國國務卿布林肯上周五在新聞發布會上也發表了一份引人注目的聲明，他說『這也是一個巨大的機會』，這說法非常奇怪。」

據英國《每日郵報》10月4日報道，今年2月7日，拜登在一次新聞發布會上表示，如果俄羅斯進攻烏克蘭，美國將「終結」「北溪2號」天然氣管道。拜登當時稱，「如果俄羅斯『入侵』，那麼『北溪2號』管道將不復存在。我們終結將這一切。」當被追問他將如何兑現承諾的細節時，拜登沒有詳細說明，因為這條管道並不在美國的控制之下，但他告訴記者，「我向你們保證，我們能夠做到這一點。」

而美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）則在9月30日與加拿大外交部長若利舉行新聞發布會時被問及「北溪事故」，當時他直白地宣稱，「歸根結底，這也是一個巨大的機會。可以一勞永逸地消除（歐洲）對俄羅斯能源的依賴。」

北溪爆炸：在丹麥軍方提供的這張照片中，可以看到2022年9月29日在波羅的海北溪管道天然氣泄漏點上方水域的海浪波動。（AP）

薩克斯抓住了拜登和布林肯的上述言論，他繼續在節目中說道：「我知道這與我們的敘事背道而馳，你在西方是不被允許說這些事情的，但事實是，在世界上所有地方，當我人們談到這事時，他們都認為是美國做的。就連我們報社的記者都私下告訴我『是的，當然』，但我們的媒體卻沒有報道。」

而在薩克斯發布這番言論期間，主持人阿布拉莫維奇屢屢插話，試圖結束這一話題。在薩克斯停止發言後，她快速補充稱，因為「沒有證據，沒有兩方說法」，節目不想談論「北溪」天然氣管道到底發生了什麼事情。

值得一提的是，「北溪1號」和「北溪2號」是俄羅斯向歐洲輸送天然氣的兩大管道，在發生洩漏事故後，歐洲多國懷疑管道洩漏是「蓄意破壞」所致。

俄羅斯總統普京9月30日就指責稱，美國及其盟友炸燬了「北溪」管道。他還說，實施制裁對盎格魯-撒克遜人來說還不夠，所以他們轉而搞破壞。

而拜登在30日首次回應「北溪事故」時也聲稱，「北溪」管道遭「蓄意破壞」，他還稱美方目前尚不清楚實情，等事情冷卻下來後，他們會在適當時候派潛水員探查究竟。

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