北溪爆炸｜美國專家：美國最有可能是管道泄漏肇事者

美國哥倫比亞大學經濟學教授薩克斯（Jeffrey David Sachs）10月3日接受新華社記者採訪時表示，種種迹象表明，「北溪」天然氣管道泄漏最有可能的肇事者是美國。



薩克斯曾先後擔任聯合國前秘書長安南、潘基文以及現任聯合國秘書長古特雷斯的特別顧問。他曾兩次入選美國《時代》雜誌評選的全球100位最具影響力人物，被美國媒體稱為世界上最重要的經濟學家之一。

薩克斯說，「北溪」管道泄漏的最大輸家是俄羅斯和德國。這一襲擊的源頭最有可能是美國，可能與其他幾個國家聯手所為。

薩克斯認為，「北溪」管道泄漏在很多層面上對歐洲造成「嚴重打擊」，暫時甚至可能永久地摧毀了歐洲一個重大基礎設施，讓歐洲更容易受到能源危機引發經濟嚴重衰退的影響，不得不更加依賴美國。俄羅斯也失去了一個談判籌碼。美國指責俄羅斯是非常沒有說服力的。

日前，薩克斯在接受美國媒體採訪時表示，美國直升機在「北溪」管道附近異常飛行、美國官員曾警告「北溪」項目將終止、美國國務卿布林肯稱這一事件是歐洲擺脫對俄羅斯能源依賴的「巨大機會」等，種種跡象都把矛頭指向了美國。

美國前國防部長高級顧問、美軍退役上校麥格雷戈日前接受美國媒體採訪時表示，美國和英國可能是「北溪」管道泄漏事件的幕後黑手。他說，「北溪」管道設計非常堅固，世界上沒有多少國家有能力炸毀管道。「北溪」是俄羅斯巨大的經濟來源，「不可能是俄羅斯」，「也不可能是德國」。剩下的選項不多，而美國海軍和英國皇家海軍具備這個能力。