伊朗頭巾示威｜伊媒：驗屍報告指阿米尼死於腦缺氧　非頭部遭重擊

伊朗22歲女子阿米尼（Mahsa Amini）9月13日被指頭巾「戴得太鬆」而遭宗教警察帶走，拘留期間昏迷送院，16日死亡。伊朗官媒10月7日稱，驗屍報告指，阿米尼死於腦缺氧（Cerebral hypoxia），而非死於頭部和四肢受重擊。



伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）10月7日稱，驗屍報告顯示，阿米尼死於由腦缺氧導致的多重器官衰竭。報告指，阿米尼在被拘留期間因「潛在疾病」（Underlying diseases）而暈倒，但報告沒提及她是否有受傷。

報告稱，阿米尼病發時，有人在最初關鍵的數分鐘內為她進行心肺復蘇但無效，她出現嚴重缺氧情況，因此導致腦損傷。

伊朗示威：伊朗22歲女子阿米尼2022年9月13日被指以不適當方式戴頭巾，她遭宗教警察拘捕後死亡。圖為2022年9月23日，德國柏林女示威者在街上剪頭髮，藉此抗議伊朗宗教警察的暴行、聲援伊朗婦女。（Getty）

警方本來指阿米尼死於心臟病，不過有伊朗人認為她是遭宗教警察打死，事件激發示威者上街，示威蔓延全國及海外。英媒10月7日稱，阿米尼的父親說，她的腿有瘀傷，他要求警方對女兒的死負責。

阿拉伯衛星電視台（Al-Arabiya）9月19日稱，一個以英國倫敦為基地的媒體取得阿米尼的電腦掃描（Computed Tomography，CT）圖片，顯示她有頭部骨折、出血和腦水腫的情況。

名為Iran International的衛星新聞頻道從一個黑客組織取得掃描影像，顯示她頭部右側因顱骨受嚴重創傷而導致顱骨骨折，這證實她的家人和醫生之前關於她頭部被擊中數次的說法。