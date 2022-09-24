伊朗頭巾示威｜女子被捕後死亡引爆民怨蔓延多國　示威者剪髮抗議

伊朗22歲女子阿米尼（Mahsa Amini）9月13日被指頭巾「戴得太鬆」，她遭宗教警察帶走，拘留期間死亡。事件引爆伊朗民間不滿情緒，歐媒23日稱，示威已蔓延至多國，有女示威者在街上脫下頭巾及剪頭髮，對伊朗政府及宗教警察表達抗議。



自由歐洲電台（Radio Free Europe）23日稱，德國、希臘、意大利、西班牙、黎巴嫩、土耳其、加拿大、美國都有示威者上街抗議伊朗政府及宗教警察嚴格規定女性戴頭巾、以及導致阿米尼死亡。

不少女示威者在抗議時脫下頭巾。在黎巴嫩貝魯特（Beirut），一群庫爾德族（Kurdish）女子21日上街時脫頭巾、展示秀髮，她們手持的標語牌寫着「你知道在伊朗讓頭髮隨風飄揚是犯法的嗎？」

土耳其伊斯坦堡（Istanbul）和德國柏林，有女示威者在街上剪頭髮，以聲援伊朗婦女。

美國紐約市的示威者22日上街，要求伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）辭職。

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阿米尼13日在伊朗首都德黑蘭（Tehran）被捕，她在被拘期間昏迷，送院3天後於16日死亡。

警方聲稱她死於心臟病，不過有伊朗人認為她是遭宗教警察打死，他們於是參與示威，抗議政府和警察的行為。

阿拉伯衛星電視台（Al-Arabiya）19日稱，一個以英國倫敦為基地的媒體取得她的電腦斷層掃描（Computed Tomography，CT）圖片，顯示頭部骨折、出血和腦水腫的情況。

名為Iran International的衛星新聞頻道從一個黑客組縮取得掃描影像，顯示她頭部右側因顱骨受嚴重創傷而導致的顱骨骨折，這證實她的家人和醫生之前關於她頭部被擊中數次的說法。