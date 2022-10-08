海地政府計劃要求外國部隊協助平亂

海地局勢持續不穩，當地一名高層官員10月7日透露，政府已經同意要求外國部隊介入，協助恢復秩序。



美聯社引述該名海地高官指，目前當局尚未正式提出有關要求，亦未知是否相隔五年以來，再次由聯合國派遣維和部隊到當地，惟不少海地人對聯合國維和部隊的印象欠隹，指對方涉及多宗性侵事件，並引起霍亂流行，造成近萬名民眾喪生。

海地前選舉部長皮埃爾（Mathias Pierre）亦認為，當地不需要另一次外國的介入，指以往的經歷都沒有解決問題，形容「自己問題自己救」，否則十年之後會面對同一難題。

皮埃爾呼籲美國政府協助阻截流入到海地的槍械和彈藥，並為當地警方加強裝備和提升掌握幫派情報的能力。他指出，如果外國部隊來到當地，所面對的不是軍隊，而是活躍於貧困地區、並以民眾作為擋箭牌的幫派。

海地幫派問題一向嚴重，他們曾包圍首都太子港（Port-au-Prince）一個大型燃料庫，要求總理亨利（Ariel Henry）下台，結果全國陷入停擺，再加上亨利早前宣布政府無法再提供燃油補貼，刺激汽油、柴油和火水價格急升，大批示威者上街阻塞街道，令混亂情況更變本加厲。

美洲國家組織（Organization of American States）秘書長阿爾馬格羅（Luis Almagro）曾在6日與海地外長吉內瑜（Jean Victor Généus）及美國國務卿布林肯（Antony Blinken）等官員舉行會議，討論海地局勢。