英媒：北溪爆炸後不久　美偵察機飛越波羅的海上空

英媒根據其所看到的追蹤紀錄，指出「北溪二號」天然氣管道首次被發現管道遭破壞前數小時，1架隸屬美國海軍的偵察機飛越到泄漏點附近上空。美國確認事件，稱屬例行任務。



丹麥能源署此前證實，9月26日丹麥附近水域的「北溪二號」管道發現1個泄漏點，之後「北溪一號」管道又發現2個泄漏點，分別位於丹麥和瑞典附近水域。這些泄漏點都位於國際水域。瑞典媒體29日稱，有關方面之後再天然氣管道第4處泄漏點，位於瑞典以南。

英媒引述飛行航線追蹤數據稱，美軍的飛機是在天然氣管道首次被發現管道遭破壞前數小時，出現在泄漏點附近上空。

根據飛行航線追蹤數據，偵察機由冰島起飛，在進入波羅的海（Baltic Sea）管道區前，在波蘭上空按常規的賽道狀路線繞航。偵察機約於格林威治標準時間9月26日零時3分飛越泄漏點附近上空。與此同時地震學家在丹麥博恩霍爾姆島（Bornholm）東南部錄得第一次爆炸。

因這類偵察機有時會輪流使用識別碼，當時無法確定識別資訊，一度「失蹤」。美國海軍其後回應英媒稱，確認它是美軍飛機。

美國海軍發言人稱該機種為美軍P-8A海神式海上巡邏機（P-8A Poseidon），當時正進行「例行偵察任務」，與北溪泄漏事件並無關聯。有關其所得情報是否有助於調查工作，發言人回應指，現時無法提供任何額外資訊。

自俄羅斯入侵烏克蘭，波羅的海一直局勢緊張。「北溪」爆炸後，瑞典曾封鎖「北溪」周邊海域，進行刑事調查，確認是「引爆」（Detonations）對「北溪一號」和「北溪二號」造成大面積的破壞。