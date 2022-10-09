朝鮮射導彈｜日韓齊譴責　美國：正與盟國密切磋商

日本與韓國10月9日稱朝鮮向東海地區發射2枚不明彈道導彈後，美軍表示正與盟國和夥伴密切磋商。



美國軍方表示，正與盟國和夥伴密切磋商，並稱此舉突顯朝鮮核武和彈道導彈計劃「破壞穩定的影響」。美方評估，最新試射行動不會對美國人員或盟國構成威脅。

美軍印太司令部（US Indo-Pacific Command）發聲明稱：「美國保衛韓國和日本的承諾仍堅若磐石」。

日本防衛副大臣井野俊郎稱，第1枚導彈於當地時間上午1時47分左右發射，第2枚在約6分鐘後發射，2枚導彈都落在日本專屬經濟區（EEZ）外。

井野俊郎表示，這2枚導彈飛行高度為約100公里，射程則為約350公里，政府正調查導彈種類，包括它們是否可能為潛射彈道導彈。

他還說，朝鮮這一連串行動威脅日本、地區和國際社會的和平與安全，絕對不能接受。

韓國聯合參謀本部也予以強烈譴責，稱朝鮮此舉是嚴重挑釁，損害和平及安全。

韓聯社引述韓國聯合參謀本部指，在上午1時48分至1時58分期間，偵測到朝鮮江原道有2枚彈道導彈發射，它們以超音速5馬赫在距離地面最高90公里上空飛行約350公里。

朝鮮今次再次發射彈道導彈，正值美韓兩國剛於8日結束海上聯合軍事演習。 朝鮮稱試射導彈是對美國軍事威脅的「自衛」行動。