朝鮮射導彈｜日韓齊譴責　美國：正與盟國密切磋商

撰文：洪怡霖
出版：更新：

日本與韓國10月9日稱朝鮮向東海地區發射2枚不明彈道導彈後，美軍表示正與盟國和夥伴密切磋商。

美國軍方表示，正與盟國和夥伴密切磋商，並稱此舉突顯朝鮮核武和彈道導彈計劃「破壞穩定的影響」。美方評估，最新試射行動不會對美國人員或盟國構成威脅。

美軍印太司令部（US Indo-Pacific Command）發聲明稱：「美國保衛韓國和日本的承諾仍堅若磐石」。

日本防衛副大臣井野俊郎稱，第1枚導彈於當地時間上午1時47分左右發射，第2枚在約6分鐘後發射，2枚導彈都落在日本專屬經濟區（EEZ）外。

井野俊郎表示，這2枚導彈飛行高度為約100公里，射程則為約350公里，政府正調查導彈種類，包括它們是否可能為潛射彈道導彈。

他還說，朝鮮這一連串行動威脅日本、地區和國際社會的和平與安全，絕對不能接受。

韓國聯合參謀本部也予以強烈譴責，稱朝鮮此舉是嚴重挑釁，損害和平及安全。

韓聯社引述韓國聯合參謀本部指，在上午1時48分至1時58分期間，偵測到朝鮮江原道有2枚彈道導彈發射，它們以超音速5馬赫在距離地面最高90公里上空飛行約350公里。

朝鮮今次再次發射彈道導彈，正值美韓兩國剛於8日結束海上聯合軍事演習。 朝鮮稱試射導彈是對美國軍事威脅的「自衛」行動。

韓國：朝鮮12架戰機飛入韓軍特別監視區附近　韓戰機升空對峙日韓稱朝鮮又射導彈　尹錫悅與岸田文雄今將通話朝鮮反駁稱試射導彈是對抗美國軍事威脅的常規自衛
朝鮮(北韓)
朝鮮導彈