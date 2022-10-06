日韓稱朝鮮又射導彈　尹錫悅與岸田文雄今將通話

日本首相岸田文雄10月6日將與韓國總統尹錫悅通電話之際，日本與韓國同日均指朝鮮發射2枚導彈。



韓聯社引述韓國聯合參謀本部消息稱，根據韓軍觀察，朝鮮在6日約上午6時1分至6時23分左右從平壤三石一帶朝向朝鮮半島東部海域發射2枚短程彈道導彈（SRBM），首枚導彈射程為350多公里，最大射程為800多公里。日本防衛省則指2枚導彈在發射後不久都掉落大海。

日韓指，朝鮮4日曾向朝鮮半島東部海域發射中程彈道導彈。聯合國安理會5日舉行朝鮮問題緊急會議時，未就朝鮮發射導彈通過聲明。但多國在會議結束後聯合發表場外聲明，譴責朝鮮發射彈道導彈。

參與這份聲明的國家包括日本、美國、韓國、巴西、法國、印度、愛爾蘭、挪威、阿聯酋、英國和阿爾巴尼亞。

尹錫悅與岸田文雄今將通話

韓國總統室5日發布公告指，尹錫悅6日下午將與岸田文雄通電話。日本首相官邸同日也表示，岸田文雄4日與美國總統拜登（Joe Biden）後表示希望與韓方就安全問題溝通。韓聯社預測，他們將譴責朝鮮4日發射導彈。

尹錫悅6日在總統府見記者時表示，自己與岸田的探討內容尚不清楚，雙方或就包括朝鮮發射導彈在內安全問題交換意見。

他就朝鮮6日再發射導彈表示，政府將基於強大的韓美同盟和韓美日安全合作，全力守護國民的生命和財產安全。

尹錫悅還指，在國際問題上，包括烏克蘭在內的安全狀況也不容忽視。

朝鮮在今年內已第24次發射彈道導彈，包括在1月7次、2月1次、3月3次、4月1次、5月4次、6月1次、8月1次、9月3次、10月2次，而在9月下旬至10月初就已經有5次，當中包括4日的一次，導彈一度飛越青森縣上空，並在日本以東大約3200公里的專屬經濟海域外落下。