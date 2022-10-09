克里米亞大橋爆炸｜美國不予置評　俄軍：有充足補給

連接俄羅斯國土與克里米亞半島的克里米亞大橋（Crimean Bridge）10月8日發生大爆炸後已恢復通車。



美國不予置評

美國防部發言人向俄羅斯衛星通訊社表示，國防部看到有關克里米亞大橋發生爆炸的消息，但對此沒什麼可說的。

俄軍：有足夠補給

俄羅斯國防部表示，烏克蘭南部扎波羅熱（Zaporizhzhia）、克里維里赫（Kryvyi Rih）和尼古拉耶夫（Mykolaiv）地區的俄軍能透過現有的陸路與海路獲得他們所需的所有補給品。

俄媒引述克里米亞官員稱，其糧食和非食品必需品的儲備達到55天，沒有增加需求的理由。

克里米亞大橋爆炸：俄羅斯國家反恐委員會稱，2022年10月8日清晨6時過後，一輛來自塔曼半島方向的貨櫃車，在克里米亞大橋（又稱刻赤大橋）的公路橋發生爆炸，導致載有燃油的火車7節車箱起火，公路橋2處地方部份塌陷。圖為事發後一部直升機飛到大橋上方救火。（AP）

克里米亞韃靼人議會（Crimean Tatar Mejlis）領袖丘巴羅夫（Refat Chubarov）指，克里米亞大橋爆炸後，克里米亞民眾湧向加油站排起長龍，店舖的大多商品，主要是烘焙食品被一掃而空。

刻赤市（ Kerch）東部也有許多人排隊，人龍長達2至3公里。烏克蘭國家公共廣播公司（Suspilne）指，他們正嘗試乘搭渡輪離開克里米亞。

恢復通車

俄羅斯聯邦副總理胡斯努林（Marat Khusnullin）告訴記者：「就鐵路而言，我可以說，交通已完全恢復。我們將讓所有計劃內的火車，包括客運和貨運，全部通行。我們有這方面的技術能力。」

涉事貨車主否認涉事

根據俄媒Baza Media及俄羅斯聯邦偵查委員會新聞處指，涉事貨車車主是25歲的俄羅斯公民尤蘇博夫（Samir Yusubov），他是克拉斯諾達爾市（Krasnodar）邊疆區一名居民，而事發時駕駛貨車的人是他的親戚、52歲的Makhir Yusubov。

尤蘇博夫表示，自己與在克里米亞大橋上發生的事無關。