克里米亞大橋爆炸：癱瘓補給效果未顯　普京是否準備「核冒險」？

當地時間10月8日上午6時07分，克里米亞大橋（Crimean Bridge，又稱刻赤大橋）發生爆炸，火海瞬間吞沒橋面與行駛車輛。

據俄媒《塔斯社》表示，事故已致3人死亡，並讓鐵路橋面的火車暫告停駛，同時導致下方的公路橋面部分崩塌。俄羅斯國家反恐委員會在事發之初指出，事故起因是一枚汽車炸彈爆炸波及周遭，連帶導致前往半島方向的運油列車7節車廂起火。事發至今，尚無任何國家與組織正式認責，但出於各式原因，烏克蘭成了外界推測的最可能嫌犯。

首先，事發不久後，烏總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）於Twitter公開發文，稱「克里米亞、橋樑，是個開始。所有非法的東西都應該被摧毀，所有被盜的東西都必須歸還烏克蘭，所有俄羅斯佔領的東西都應該被驅逐」，遭外界懷疑是就大橋爆炸一事間接認責。

此外，愛沙尼亞外交部長雷因薩盧（Urmas Reinsalu）亦表示，烏克蘭應是幕後執行人，且不排除是因普京7日剛過完70歲生日，故其刻意選在8日動手，「我相信烏克蘭應該計劃很久了。」雷因薩盧同時補充，「愛沙尼亞當然對此表示歡迎，並祝賀可能支持此次行動的烏克蘭特種部隊。」無獨有偶，烏方媒體《烏克蘭獨立新聞社》（UNIAN）、《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）亦援引各自的消息來源，稱「大橋爆炸是烏克蘭國家安全局所為」。

當然，烏克蘭並不正式承認上述指控。波多利亞克又於8日稍晚在Twitter發文稱，引發爆炸的卡車來自俄羅斯南部的克拉斯諾達爾邊疆區，「爆炸是誰做的還不明顯嗎」，並指控俄方自導自演，目的是替俄羅斯國防部未來的南線失利找藉口。然不論爆炸究竟是何方所為、抑或僅是各種陰錯陽差所致的意外，外界更關注的，是大橋爆炸對俄烏戰況的實質影響，以及普京會否因此升級打擊措施。

俄羅斯國家反恐委員會稱，2022年10月8日清晨6時過後，一輛來自塔曼半島方向的貨櫃車，在克里米亞大橋（又稱刻赤大橋）的公路橋發生爆炸，導致載有燃油的火車7節車箱起火，公路橋2處地方部份塌陷。圖為事發後有直升機飛到大橋上方救火。（AP）

克里米亞大橋並未「癱瘓」

從地理結構來看，克里米亞大橋橫跨刻赤海峽，連接克里米亞半島和俄羅斯克拉斯諾達爾邊疆區，全長19公里，是鐵路、公路兩用橋，擁有四線車道與一條雙軌鐵路，運輸量十分可觀。故在平日裡，此橋是克里米亞民生物資的重要輸入管道，也是運送軍事物資的重要動脈；俄烏戰爭爆發後，克里米亞便是憑藉此橋的驚人運載量，成為扎波羅熱（Zaporizhzhia）、赫爾松（Kherson）等南部戰線的補給大後方，運送裝甲和燃料的車隊往來其上、絡繹不絕。

正因如此，在克里米亞大橋爆炸的新聞傳出後，不少分析皆斷言「俄軍重要補給線癱瘓」、「赫爾松戰線後勤吃緊」。平心而論，上述敘事雖有一定道理，卻要受兩大關鍵因素制約：橋樑的毀損程度、其餘運輸通道的存在。

首先是橋樑的毀損程度，此次大橋雖因事故而受損，卻尚不到「癱瘓」階段。一來其公路橋面擁有四線車道，而爆炸僅導致兩線車道部分崩塌，故俄方基本上在完成現場調查、排除二次爆炸的可能後，便讓公路橋面恢復了通車，只是駛經大橋的汽車與公交車須經「全面的安檢程序」，加上可通行線道有所縮減，運輸效率確實有所下降，故俄羅斯已宣佈重新開通克里米亞與俄羅斯之間的航行渡輪，協助疏運。

二來，爆炸導致大橋的雙軌鐵路一度停駛，但俄方已在勘查後全力搶修，並宣佈8日晚間便能重新恢復通車。此一表態，不乏俄方為求穩定民心、淡化恐慌氛圍的維穩用意，卻也可見鐵路的受損並不如外界想像的嚴重。而後根據負責克里米亞、俄羅斯之間鐵路服務的運營商Grand Service Express表示，克里米亞大橋的鐵路橋面確已恢復運行，兩列火車已在當地時間8日傍晚駛離克里米亞，預計前往莫斯科與聖彼得堡，「火車將經過克里米亞大橋」，Grand Service Express在 Telegram上如此表示。

至於是否存在其餘運輸通道，答案自然也是肯定。爆炸發生後，俄羅斯國防部迅速表示，南線部隊正通過亞速海沿線的陸地走廊和海陸運輸，來接收必要的軍備物資與補給；加上眼下大橋已恢復通行，嚴謹來說，並沒有出現南部戰線「補給瞬斷」的現象。

而在克里米亞一方，其本就有囤積戰備與民生物資的習慣。以燃油為例，其現時儲備便可支撐15日用量，再加上鐵路運輸已恢復，預計不會陷入捉襟見肘的窘境。此外爆炸發生之初，克里米亞曾祭出新規，限制民眾購買雜貨與燃油，以免引發市場混亂，然在兩個小時候，限制禁令便逐一取消，應是大橋恢復通行的連動結果。

綜上所述，克里米亞大橋確有損毀，但離「癱瘓」仍有不小的距離；正如事故確實可能影響南線俄軍的補給，但其真實效果或許並不顯著。簡言之，爆炸畢竟不是導彈攻擊，威力還是要打點折扣。

俄羅斯國家反恐委員會稱，2022年10月8日清晨6時過後，一輛來自塔曼半島方向的貨櫃車，在克里米亞大橋（又稱刻赤大橋）公路橋發生爆炸，導致載有燃油的火車7節車箱起火，公路橋2處地方部份塌陷。圖為事發後一部直升機飛到大橋上方救火。（AP）

俄羅斯如何應對

而相較於軍事效果的「不如預期」，事故背後的政治博弈或許更加耐人尋味。

首先，假如爆炸事故是人為所致，則其顯然是對俄羅斯領土主張的一次挑戰。2014年俄羅斯併吞克里米亞後，批准了《克里米亞和塞瓦斯托波爾2020年前社會經濟發展聯邦綱要》。根據綱要，俄羅斯將在克里米亞投資7,000億盧布（約合200億美元）以助力當地發展，修建克里米亞大橋便是項目之一。2018年5月16日，克里米亞大橋正式通車時，普京親自駕駛重型卡車通過大橋，展現了對克里米亞四年治理的自豪，同時表露「克里米亞屬於俄羅斯」的強硬姿態。

如此背景脈絡，讓不少分析認為，此次克里米亞大橋爆炸可能觸發俄羅斯「國土受襲」的紅線，導致普京急速升級戰爭，甚至不惜動用核武。然此一推論聽來合乎邏輯，卻同樣要受現實框架的制約。

平心而論，克里米亞確是俄烏戰爭下的政治紅線，如若此地失守，便等於俄羅斯2014年以降的戰略挹注一夕歸零，莫斯科必會掀起政治的驚濤駭浪，普京亦有可能為求權力穩固、避免政權遭到反噬，而選擇打出「核冒險」底牌。

2022年3月18日，俄羅斯總統普京在莫斯科出席紀念俄羅斯兼併克里米亞的活動。（AP）

然而，這畢竟是極端情況，眼下烏軍仍在赫爾松戰線上推進、尚未攻入克里米亞，情況還遠未到失守的悲慘境地；且若只是「國土受襲」便要動用核武，則克里米亞的俄軍設施早在8月便三度被炸，彼時烏克蘭雖未直接承認，反應卻與此次十分類似，意即通過各種方式側面暗示「我的傑作」，同時歡欣鼓舞、舉杯慶賀。若俄羅斯真將「國土受襲」當作「核冒險」的觸發條件，早在8月就會動手，又怎會有今日的克里米亞大橋爆炸？

歸根結柢，還是因為使用核武可能危及政權存續，非到萬不得已不會使用，以及烏克蘭「打死不認」的緣故。從烏克蘭的視角來看，不論其是否真的策劃並執行8月的3次襲擊、以及此次的克里米亞大橋爆炸，選擇以極度模糊的方式「認責」都是相對安全的策略，一來可以取悦內部的反俄民意，二來可以保留反駁空間，例如此次波多利亞克的兩則Twitter。

弔詭的是，對於想避免直接「核冒險」的普京來說，烏克蘭的這種表現也並非全無益處。畢竟對其來說，眼下核威懾的最高目標，仍是迫使北約放棄軍援烏克蘭，從而促使基輔坐上談判桌，而非真讓核彈寶劍出鞘、決一死戰。在此情況下，不論8月的3次襲擊、此次的克里米亞大橋爆炸是否真是烏克蘭所為，只要基輔大方表態「犯人是我」，則普京的決策空間必然會受強硬派的核武喧囂擠壓，從而失去迴旋餘地。

當然，不準備「核冒險」不代表不會升級打擊烈度，例如轟炸烏克蘭的基礎設施作為報復等；而此次迴避「核冒險」，同樣不代表「核冒險」永遠不會假戲真做。眼下俄軍欠缺關鍵的勝仗，如若烏軍持續推進，俄軍又只能潰退、萎靡不振，則俄羅斯的政治安全恐會日漸折損，長此以往只要普京研判不「核冒險」的垮台風險高過施行「核冒險」，其恐怕就會鋌而走險。只是眼下的克里米亞大橋爆炸，或許還不到那一地步。