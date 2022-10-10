烏克蘭多地爆炸疑涉導彈　基輔8死24傷　記者報播聞巨響急忙走避

英廿3十7甩國廣播公司（BBC）10月10日報道，烏克蘭首都基輔（Kyiv）傳出多下爆炸巨響，疑為導彈襲擊。當地部門表示基輔有至少8人死亡、24人受傷。烏克蘭總統府稱，多個城市出現爆炸，基輔是其中之一。烏方批評是俄羅斯方面的蓄意攻擊。



基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）證實市中心舍甫琴科（Shevchenkivskyi，暫譯）區域出現數次爆炸。

歐盟駐烏克蘭代表團團長馬西卡斯（Matti Maasikas）在Twitter上傳照片，指是基輔市中心現況，顯示現場起火及冒出濃煙。

Kyiv city centre right now. pic.twitter.com/hLFFBNvYec — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) October 10, 2022

報道指，BBC在基輔的工作人員目擊到其中一次為導彈襲擊。

烏克蘭總統府同日稱，多個城市也出現遇襲情況。《基輔獨立新聞》（The Kyiv Independent）指，除了基輔外，利沃夫（Lviv）、日托米爾市（Zhytomyr）、捷爾諾波爾（Ternopil）、第聶伯（Dnipro）也出現爆炸，基輔有地方停電。

利沃夫市長已透過Telegram證實當地遇襲。

⚡️More explosions heard in Kyiv, explosions also reported in Lviv, Zhytomyr, Khmelnytsky, Dnipro, Ternopil.



Multiple explosions are being reported in cities all across the country. Eyewitnesses are reporting powerful explosions and power outages in Kyiv. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 10, 2022

烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）主張這是俄羅斯的蓄意攻擊，他稱「俄羅斯沒有能力在戰場上戰鬥，但有能力殺平民。我們需要防空系統、MLRS、遠程飛彈，而不是說話。」

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外媒記者直播期間聞巨響

BBC記者巴切加（Hugo Bachega）在基輔直播期間（觀看片段），當地出現巨響，令本來面向鏡頭的他不時回頭，最後要走出鏡頭外躲避，令直播中斷。

有目擊者向通訊社表示，在巨響出現後，市中心一棟建築物冒出濃煙。目前未有傷亡報告。

Central Kyiv after Russia hit the capital at least five times in the morning on Oct. 10. pic.twitter.com/gbBgmNjnKP — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 10, 2022

美媒則指，駐當地記者在烏克蘭時間早上8時15分及8時20分聽到兩次巨響。法媒則指早上在基輔市中心傳出三下巨大爆炸聲。

俄烏戰爭自2月24日起爆發，至今持續超過7個月，目前戰場集中於烏克蘭東部與南部，位於中北部的首都基輔近來相對平靜。這是基輔事隔多個月後再度受到大型襲擊。

在兩天前的10月8日，克里米亞半島的克里米亞大橋（Crimean Bridge，又稱刻赤大橋）發生爆炸。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）事後表示，爆炸的幕後黑手是烏克蘭情報部門，是旨在破壞俄羅斯重要基礎設施，形容是恐怖襲擊。