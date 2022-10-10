烏克蘭多地爆炸疑涉導彈 基輔8死24傷 記者報播聞巨響急忙走避
英廿3十7甩國廣播公司（BBC）10月10日報道，烏克蘭首都基輔（Kyiv）傳出多下爆炸巨響，疑為導彈襲擊。當地部門表示基輔有至少8人死亡、24人受傷。烏克蘭總統府稱，多個城市出現爆炸，基輔是其中之一。烏方批評是俄羅斯方面的蓄意攻擊。
基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）證實市中心舍甫琴科（Shevchenkivskyi，暫譯）區域出現數次爆炸。
歐盟駐烏克蘭代表團團長馬西卡斯（Matti Maasikas）在Twitter上傳照片，指是基輔市中心現況，顯示現場起火及冒出濃煙。
Kyiv city centre right now. pic.twitter.com/hLFFBNvYec— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) October 10, 2022
報道指，BBC在基輔的工作人員目擊到其中一次為導彈襲擊。
烏克蘭總統府同日稱，多個城市也出現遇襲情況。《基輔獨立新聞》（The Kyiv Independent）指，除了基輔外，利沃夫（Lviv）、日托米爾市（Zhytomyr）、捷爾諾波爾（Ternopil）、第聶伯（Dnipro）也出現爆炸，基輔有地方停電。
利沃夫市長已透過Telegram證實當地遇襲。
⚡️More explosions heard in Kyiv, explosions also reported in Lviv, Zhytomyr, Khmelnytsky, Dnipro, Ternopil.— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 10, 2022
Multiple explosions are being reported in cities all across the country. Eyewitnesses are reporting powerful explosions and power outages in Kyiv.
烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）主張這是俄羅斯的蓄意攻擊，他稱「俄羅斯沒有能力在戰場上戰鬥，但有能力殺平民。我們需要防空系統、MLRS、遠程飛彈，而不是說話。」
外媒記者直播期間聞巨響
BBC記者巴切加（Hugo Bachega）在基輔直播期間（觀看片段），當地出現巨響，令本來面向鏡頭的他不時回頭，最後要走出鏡頭外躲避，令直播中斷。
有目擊者向通訊社表示，在巨響出現後，市中心一棟建築物冒出濃煙。目前未有傷亡報告。
Clouds of smoke over #Kyiv. pic.twitter.com/TeavQ5JJdm— NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022
Central Kyiv after Russia hit the capital at least five times in the morning on Oct. 10. pic.twitter.com/gbBgmNjnKP— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 10, 2022
美媒則指，駐當地記者在烏克蘭時間早上8時15分及8時20分聽到兩次巨響。法媒則指早上在基輔市中心傳出三下巨大爆炸聲。
俄烏戰爭自2月24日起爆發，至今持續超過7個月，目前戰場集中於烏克蘭東部與南部，位於中北部的首都基輔近來相對平靜。這是基輔事隔多個月後再度受到大型襲擊。
在兩天前的10月8日，克里米亞半島的克里米亞大橋（Crimean Bridge，又稱刻赤大橋）發生爆炸。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）事後表示，爆炸的幕後黑手是烏克蘭情報部門，是旨在破壞俄羅斯重要基礎設施，形容是恐怖襲擊。
俄烏戰爭最新情況是如何？
俄烏戰爭自2月24日起爆發，至今持續超過7個月，目前戰場集中於烏克蘭東部與南部，位於中北部的首都基輔本來相對平靜。這是基輔事隔多個月後再度受到大型襲擊。
基輔為何在10月10日遇襲？
外界猜測是俄羅斯報復。在兩天前的10月8日，克里米亞半島的克里米亞大橋（Crimean Bridge，又稱刻赤大橋）發生爆炸。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）事後表示，爆炸的幕後黑手是烏克蘭情報部門，是旨在破壞俄羅斯重要基礎設施，形容是恐怖襲擊。