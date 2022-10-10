烏克蘭多地爆炸　基輔女生拍片險遇導彈　遊樂場炸出巨坑如火山口

俄烏戰事持續，烏克蘭多個城市10月10日遇疑似導彈襲擊，包括首都基輔，官員批評是俄方所為。據流傳影片顯示，一名女生當時在基輔邊走路邊拍片，突然有導彈墜落在她不遠處，令她嚇得失聲尖叫、披頭散髮，幸無大礙；又有影片顯示基輔一個兒童遊樂場遭炸出巨大坑洞。



▼點擊圖輯了解事發經過▼

+ 2

在影片內，一名戴着耳筒的年輕女生當時一邊走路，一邊對着鏡頭說話拍片，但現場突然傳出疑似是飛行物飛過的巨響，然後在不遠處發生爆炸，片段錄下金屬掉落的聲音，鏡頭也拍攝到火光，這名女生急忙低頭、用手試圖保護自己，她嚇得尖叫，幸好沒有大礙，急步走離開現場。

據烏克蘭內政部顧問格拉先科（Anton Gerashchenko）在Twitter轉發影片時指，這名女生在片內說道「我手在震，我剛看到一枚導彈飛過」。

A girl was recording a video message in #Kyiv and was hit by an explosive wave. pic.twitter.com/LJIX5iDmWK — NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022

一段基輔市中心兒童遊樂場被炸的片段也在網上流傳。據《華爾街日報》記者Matthew Luxmoore指，事發地點為舍夫琴科公園（Shevchenko Park），片段顯示現場炸出一個巨坑，坑內還有火光，附近則有一些色彩繽紛的兒童遊樂場設施。

Shevchenko Park in central Kyiv now. Probably the city’s busiest park, usually packed with people and street musicians pic.twitter.com/9kIS4rBiKq — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) October 10, 2022

烏克蘭首都基輔及其他多個城市10日傳出多下爆炸巨響，疑遭導彈襲擊，烏克蘭總統府確認多個城市出現爆炸，烏方批評是俄羅斯方面蓄意攻擊。