烏克蘭稱遭75枚導彈攻擊　基輔「玻璃橋」遇襲冒濃煙　行人調頭跑

烏克蘭多個城市10月10日遇襲發生爆炸，烏方同日稱，俄羅斯向烏克蘭發射至少75枚導彈，其中41枚被烏方防空系統攔下。據閉路電視片段顯示，基輔景點「玻璃橋」附近也發生爆炸，烏媒質疑俄方目標正是該橋。影片顯示當時有行人在橋上，走到一半時目睹爆炸，急忙調頭逃跑。



「玻璃橋」是位於基輔市中心的行人天橋，據《華盛頓郵報》指，該處原是受遊客歡迎的景點。

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閉路影片顯示，在當地10月10日早上8時多，「玻璃橋」附近突然發生爆炸，現場冒出大量黑煙，大橋未有倒塌。《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）質疑俄方原定目標正是「玻璃橋」，以報復克里米亞大橋被炸一事。

Russians are trying to make it "bridge for bridge"? pic.twitter.com/nwq8yqStFD — Ukrainska Pravda in English (@pravda_eng) October 10, 2022

另一角度的閉路電視影像顯示，當時有一名行人在橋上走路，突然前方發出巨響冒煙，有碎片飛下，嚇得他急忙倒轉頭逃跑。

Another angle of the strike in the vicinity of the bridge in Kyiv this morning. pic.twitter.com/6fSsRAfVlQ — Benjamin Strick (@BenDoBrown) October 10, 2022

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）10日稱，俄方在早上發射了75枚導彈，其中41枚被烏克蘭的防空系統攔下。

他稱俄羅斯的目標包括烏克蘭的能源設施，又指俄方發動襲擊時使用的武器包括伊朗製無人機。