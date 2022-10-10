烏克蘭基輔等11個城市遇襲　一枚導彈落在澤連斯基辦公室附近

俄烏戰事持續，烏克蘭10月10日有至少11個城市遭受導彈襲擊，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表明是報復克里米亞大橋爆炸一事。烏克蘭首都基輔多次傳出爆炸聲，其中一枚導彈落在總統辦公室附近。



據俄羅斯衛星通訊社報道，烏克蘭內政部顧問格拉先科（Anton Gerashchenko）在其Twitter寫道，基輔市中心發生數宗爆炸，其中一枚導彈落在烏克蘭總統辦公室附近，他稱「一枚導彈落在基輔弗拉基米爾大街（Vladimirskaya Street）格魯捨夫斯基雕像所在區域。」

報道稱，烏克蘭安全局辦公室坐落在這條大街上，總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）辦公室也相距不遠。

澤連斯基同日已發布影片「報平安」，並指俄羅斯目的是製造恐慌和混亂，也想要摧毀烏克蘭的能源系統。

烏克蘭多地傳出有人傷亡，當地警方最初稱數字為全國至少10人死亡、60多人受傷，但數字或會上升，基輔已表示有至少8死、24傷，第聶伯羅州（Dnipropetrovsk）指有至少4死、19傷。

▼第聶伯羅（Dnipro）遭襲擊發生爆炸片段▼