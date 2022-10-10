梅德韋傑夫：應徹底鏟除烏克蘭基輔政權

俄羅斯安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）10月9日在一個訪問中表示，俄羅斯就克里米亞大橋（Crimean Bridge）8日受襲唯一可做的回應，就是消滅策劃爆炸的罪魁禍首。他稱事件幕後黑手是誰，已是沒有疑問。



俄衛網10日引述他在Telegram頻道刊文說：

在我看來，除了保衛我們的人民、守衛國境之外，我們未來行動的目標應該是徹底鏟除烏克蘭政治政權。 梅德韋傑夫

今日俄羅斯10日引述他說：「這一罪行是由失敗國家烏克蘭政府實施的。這是犯罪的基輔政權犯下的恐怖行為和破壞活動，」他說，並補充稱當局已得出結論。

他重申：「俄羅斯對這一罪行的反應只能是消滅恐怖分子。以一種為世界所接受的方式。」

俄衛網也在10日引述梅德韋傑夫說，烏克蘭在其當前納粹政治體制形態下將對俄羅斯構成持續、直接和明顯的威脅，並指出這是他的個人立場。他在其Telegram頻道中寫道：「烏克蘭在其當前納粹政治體制形態下將對俄羅斯構成持續、直接和明顯的威脅。」

兩個美國媒體《紐約時報》及《華盛頓郵報》都稱引述消息稱，確認爆炸是烏克蘭情報界所為。

烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）的Twitter推文在大爆炸後出現，疑似間接是就烏克蘭襲擊克里米亞大橋認責。

波多利亞克在Twitter上寫道：「克里米亞，橋樑，已經開始。所有非法的東西都應該被摧毀，所有被盜的東西都必須歸還烏克蘭，所有被俄羅斯佔領的東西都應該被摧毀。