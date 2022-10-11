白羅斯與俄就合組部隊達成共識：屬防禦性質＋人數1000以上

白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）表示，他已讓白羅斯軍與俄軍組成聯合部隊，以應對「邊境的威脅」，防範「烏克蘭及北約的攻擊」。



盧卡申科10月10日在一個安全會議上表示，由於局勢升級，他已與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）就部署聯合部隊達成共識。他稱當威脅達到相應程度時，便會出動聯合部隊。他稱，所有措施都按雙方簽署的文件推進。

盧卡申科又指，烏克蘭及北約正計劃對白羅斯發動攻擊，但他未有提出任何證據，亦未表示俄白聯合部隊會佈署在哪裏。

俄烏戰爭爆發以來，白羅斯雖未有直接參與作戰，但讓俄軍部隊穿越白羅斯領土向烏克蘭發動攻擊。

圖為2022年6月25日，俄羅斯總統普京與白羅斯總統盧卡申和在聖彼得堡會面。（AP）

盧卡申科對與會人員表示，聯合部隊已開始組建，白羅武裝力量及軍隊是聯合部隊的基礎；他又稱不要期望有大批俄羅斯武裝人員部署，但亦不會只有1000人，白俄方面近期要準備好接收有關人員，並按計劃部署在有需要的地方。

白羅斯國防部長赫列寧（Viktor Khrenin）稱該國軍隊執行的計劃是防禦性質，但如受侵略，將即刻作出嚴厲反應。

赫列寧說，對於有說法指白俄羅斯軍隊或攻擊烏克蘭，他對此擔憂，強調白俄羅斯不想對烏及其他鄰國發動戰爭，但警告不要挑釁白俄羅斯，只要對方不採取錯誤做法，就不會發生戰爭。

白羅斯流亡反對派領導人哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）10月10日稍晚時候在個人Twitter上發文表示，烏克蘭不會對白羅斯構成威脅，稱這些都是盧卡申科的「謊言」，並敦促白軍不要參與「普京對我們鄰國發動的戰爭」。