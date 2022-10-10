烏克蘭基輔等城市遇襲　民眾湧地鐵站避難　唱歌待危機過去

俄烏戰爭持續，烏克蘭首都基輔等多個城市在10月10日遭受導彈攻擊，大批民眾躲到地鐵站避難，據網絡片段顯示，民眾在站內集體唱歌，在地下空間等待這場危機過去。



烏克蘭國會議員索夫桑（Inna Sovsun）在Twitter表示，她與兒子都躲進了基輔的地鐵站，那裏很擁擠，有很多兒童，群眾都很冷靜，沒有恐慌。她並上傳在站內的片段。

Metro station in Kyiv where I am with my son now. Very crowded, lots of kids. People are calm, no panic. pic.twitter.com/IFkeresRsW — Inna Sovsun (@InnaSovsun) October 10, 2022

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）也在社交網站發文，呼籲民眾堅強地留在避難場所，暫時不要離開。

在網絡流傳的多個片段又顯示，不少民眾在地鐵站內集體高歌，例如有歌劇演唱家與身邊民眾一起唱國歌。

My assistant @MaksymiakOleh is also hiding in the subway. At this station, people sing the national anthem of #Ukraine together with an opera singer. pic.twitter.com/5STmlkIY9S — Inna Sovsun (@InnaSovsun) October 10, 2022

部份地方停電

據烏克蘭政府部門10日稱，截至當地下午2時，空襲造成烏克蘭至少11人死亡、64人受傷。

空襲也使多個地方出現停電情況，如利沃夫（Lviv）、波爾塔瓦（Poltava）、蘇梅（Sumy）和捷爾諾波爾（Ternopil）。