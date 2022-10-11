普京盟友遊艇泊港　港媒：俄駐港總領事館稱之前已接獲通知

港媒10月10日獲悉，俄羅斯駐港總領事館總領事薩基托福（Igor I. Sagitov）證實，在超級遊艇Nord抵港之前，館方已提前接獲通知。



港媒10日引述俄羅斯駐港總領事稱「完全同意」香港海事處決定不實施第三國制裁。

據信這艘船由鋼鐵和礦業大亨莫爾達紹夫（Alexey Mordashov）擁有，他被認為是俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭等）的盟友。

英媒引述美國務院發言人8日稱，逃避多個司法管轄區制裁的個人可能利用香港作為避風港，這進一步讓人質疑香港商業環境的透明度。港府其後作出回應。

▼10月6日，普京盟友超級遊艇泊港，更多圖片請點擊放大觀看

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港府：無權及不會實施其他司法管轄區單方面制裁

莫爾達紹夫的價值40.6億港元超級遊艇Nord，10月5日抵港停泊至今。因為俄羅斯入侵烏克蘭，莫爾達紹夫被歐盟、美國、英國、澳洲、瑞士和日本制裁。

港府9日深夜發出聲明，指香港特別行政區政府一直全面實施及執行聯合國安全理事會施加的制裁；個別國家可能基於其自身考慮，向某些地方施加單方面制裁，特區政府並沒有權力、亦不會實施其他司法管轄區施加的單方面制裁。

10月6日，普京盟友、俄羅斯鋼鐵寡頭莫爾達紹夫（Alexey Mordashov）的遊艇 ，停泊在香港堅尼地城對開水域。（Marine Traffic）

發言人續稱，香港作為國際金融和貿易中心，背靠祖國、聯通世界，保持獨特的地位和優勢，包括良好的法治和實行普通法制度、與國際規則接軌的監管制度、穩健的金融制度基礎、透明的營商環境、資金自由進出、自由的貿易和投資制度、簡單和具競爭力的稅制、高效廉潔的政府等，這些優勢長期獲得國際認同。