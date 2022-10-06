在堅尼地城對開海面，有一艘超級遊艇停泊。《香港01》追查發現，這艘遊艇屬於俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的政治盟友、同樣被制裁的鋼鐵寡頭莫爾達紹夫（Alexey Mordashov），價值5.21億美元（約40.6億港元）的郵輪「Nord」。

根據航行紀錄，9月28日Nord從俄羅斯海參崴出發來港，10月5日抵港，目前停泊在堅尼地城與青衣中間水域。



+ 3

俄羅斯寡頭 身家132億元美元

這艘超級遊艇，屬於俄羅斯鋼鐵寡頭、億萬富豪莫爾達紹夫（Alexey Mordashov）所有。

莫爾達紹夫現年57歲，是俄羅斯鋼鐵製造商Severstal的控股股東，曾擔任行政總裁19年，直至2015年辭任。他被指是俄羅斯總統普京的盟友，2月和6月分別被歐盟和美國制裁。

《福布斯》（Forbes）雜誌統計，他2021年身家高達291億美元（約2270億港元），到今年大幅縮水至132億美元（約1030億港元）。

俄羅斯鋼鐵寡頭、億萬富豪莫爾達紹夫（Alexey Mordashov）是俄羅斯鋼鐵製造商Severstal的控股股東，今年6月被指是俄羅斯總統普京的盟友，被美國制裁。（Sputnik / 視覺中國）

近萬噸位 設直升機停機坪

這艘超級遊艇名為「Nord」2020年在德國出廠，價值5.21億美元（約40.6億港元），總噸位9,250噸，長142米、寬19.5米，食水水深5.4米，有6層甲板，20間艙室，最多可容納36人。

「Nord」的船尾甲板，有大型直升機停機坪，並帶有可摺疊的側平台，可讓直升機存放在可伸縮的機庫中。下層甲板上設有大型的運動和潛水中心，主甲板上有一個超大的游泳池。

由開曼群島改到俄羅斯註冊 規避制裁

該船原本在開曼群島（Cayman Island）註冊，俄羅斯入侵烏克蘭後，俄羅斯被外國制裁，該船改由俄羅斯註冊。

《福布斯》（Forbes）雜誌統計，俄烏戰爭開打後，有6艘屬於俄羅斯寡頭的超級遊艇，從英屬海外領土，改到俄羅斯或親俄羅斯的地方註冊，以規避制裁，「Nord」是其中之一。其管理公司並無回應《福布斯》查詢。

10月6日，普京盟友、俄羅斯鋼鐵寡頭莫爾達紹夫（Alexey Mordashov）的遊艇 ，停泊在香港堅尼地城對開水域。（Marine Traffic）

歐洲扣留俄羅斯寡頭遊艇 逾22億美元

今年3月，意大利凍結莫爾達紹夫位於地中海薩丁尼亞島（Sardinia）價值1.05億歐元的物業，以及他的郵輪「Lady M」號，價值6,500萬歐元。

美國和歐洲政府已扣押十多艘受制裁俄羅斯寡頭的遊艇，總值逾22.5億美元（約175.5億港元），歐洲各地港口已禁止部份俄羅斯寡頭的遊艇駛離，而部份遊艇則駛至俄羅斯、土耳其和其他親俄地區的港口。

3月駛回俄羅斯 9月底開往香港

3月「Nord」離開西印度洋島國、英聯邦國家塞舌爾（Seychelles），駛至俄羅斯遠東港口海參崴。9月28日，Nord離開海參崴，到10月5日駛到香港。

根據記者從岸上觀察，未見有直升機停泊在「Nord」的甲板上。

根據彭博（Bloomberg）報道，莫爾達紹夫的發言人拒絕評論該遊艇動向，但稱莫爾達紹夫正身處莫斯科。