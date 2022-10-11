日本自由行︱放寬管制迎接外國遊客　旅遊業喜憂參半：人手短缺

日本10月11日起放寬邊境管制措施，恢復個人自由行和免簽證訪日，預計將迎來大批外國遊客。不過，日本業者喜憂參半，喜的是終於可以告別漫長的旅遊寒冬，迎接海外遊客回潮；憂的是日本一直存在的人手不足問題，經過這次新冠疫情後變得更加嚴峻。



作者： 符祝慧 《聯合早報》東京特派員

日本當局要重振旅遊業，但面臨人手短缺的阻力。調查公司帝國數據公布50種行業2萬6000家公司的調查結果顯示，旅遊業面對的人手問題最嚴重，72％受訪旅館坦承員工不足。

今年旅遊業人手短缺問題的嚴重性，僅次於疫情發生前的2019年。三年前，日本入境游客達歷來最多的3200萬人次。

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日本富士山風景區河口湖向來主要接待外國團體客。當地一家日本旅館經營者接受《聯合早報》訪問時說：「我們當然希望看到海外遊客來，但疫情期間辭去了非正式員工，我擔心無法應付。在外國遊客還未入境的8月份，生意已回到疫情前的五成，那時已面對人手不足的壓力。宣布放寬邊境管制後，我擔心人手問題，忍痛拒絕了100人以上的旅行團生意。」

《東洋經濟》雜誌指出，日圓貶值將吸引大量海外遊客，但也削弱了日圓對外籍勞工的吸引力，日圓兌美元大幅下滑將導致外勞「遠離日本」。

疫情前，日本酒店業和飲食業依賴來自亞洲國家的留學生和以研修生為名入境的外勞。由此可以預見，日本的勞動力不足問題會比疫情前更嚴峻。

日本首相岸田文雄已定下目標，每年從海外遊客身上賺取5萬億日圓（約2,691億港元），以期回到疫情前的旅遊盛況。

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不過有報道指出，停滯了兩年的日本旅遊業不容易在短時間內復蘇。在當局解除邊境管制前夕，東京成田國際機場的260家免稅商店和餐廳，仍有一半大門深鎖，讓人感受到即將打開國門的日本機場活力不足。

日本的免稅店行業在疫情期間受挫，像骨牌般倒下，有些則轉行求存。在成田機場專做禮品生意的Amina Collection在疫情期間關掉了三家分店。老闆說，由於員工已被調派去其他行業，目前不考慮重開機場的店面。

《日經新聞》報道稱，在當局宣布開放邊境後，日本航空公司的入境訂票量增加了兩倍。不過，日航並未對國際航班旅遊需求迅速回彈感到樂觀，而是認為要到2025年才能完全恢復到疫情前的水平。

本文獲《聯合早報》授權轉載

