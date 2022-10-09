日本自由行｜都道府縣魅力排名　No.1非東京大阪　這城市14度奪冠

日本民間智庫「品牌綜合研究所」10月8日公布2022年日本各都道府縣區域品牌調查結果，北海道連續14年排名第一。第二名是京都府、第三名沖繩縣、第四名是東京府、第五名是大阪府。



緊除大阪府後，第六名是神奈川縣、第七名是福岡縣，排名與去年不變，奈良縣排第八、長崎縣排第九、石川縣排第十。

以市區町村級別而言，榜首是北海道札幌市、第二名是京都府京都市、第三名是北海道函館市。

這個排名中的包尾大幡是佐賀縣；而較2021年排名躍升最多的是和歌山縣，它從32位升至26位。

這項調查是在6月22日至7月4日在網上進行，收到34,768份有效回覆。調查人員平均按性別、年齡組別及地區收集20至70歲消費者的意見。

這排名是日本最大的消費者調查，來自全國3萬名受訪者對全國1,000個市町村（包括792個城市+東京23區+185個市町村）和47個都道府縣的吸引力、認可度和形象等89個項目評估。

這個調查自2006年開始，至今已進行第17次（縣級調查在2009年以來進行到第14次）。



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