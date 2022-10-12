克里米亞大橋爆炸案　俄羅斯拘8人　批烏克蘭情報局長是主謀

克里米亞大橋（Crimean Bridge）10月8日遇襲後，俄羅斯聯邦安全局12日表示，烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）是主謀，俄方稱共有12名共犯，其中已拘留8人。



據俄羅斯衛星通訊社報道，5名俄羅斯公民、3名烏克蘭和亞美尼亞公民被逮捕。

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俄羅斯聯邦安全局指，事件策劃者是烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）及其工作人員、特工。

俄方稱，至今判定有至少12名共犯，其中有3名烏克蘭人、2名格魯吉亞人及1名亞美尼亞公民參與把炸藥從保加利亞運送到格魯吉亞，然後再運到亞美尼亞的計劃。爆炸物是放在塑膠薄膜卷中。

另有1名烏克蘭公民和5名已確認身份的俄羅斯人為一家不存在的克里米亞公司預備接收炸藥的文件。

克里米亞大橋10月8日發生爆炸，公路橋兩個地方出現部分倒塌，據俄方指，起因是大橋上有貨車炸彈爆炸，導致運油列車7列油罐車廂起火。爆炸造成3人死亡。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）9日表示，爆炸的幕後黑手是烏克蘭情報部門，是旨在破壞俄羅斯重要基礎設施，形容是恐怖襲擊。