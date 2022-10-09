克里米亞大橋爆炸｜普京10月10日主持安全委員會會議

撰文：許懿安
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烏克蘭克里米亞半島的克里米亞大橋（Crimean Bridge，又稱刻赤大橋，Kerch Bridge）10月8日被指發生貨車炸彈爆炸，令運油列車起火。克里姆林宮稱，總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭等）10月10日主持安全委員會會議。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）10月9日向俄羅斯衛星通訊社表示，普京10月10日與俄聯邦安全會議成員舉行會議。

佩斯科夫說：「俄聯邦安全會議成員會議計劃於明天舉行。」

普京在事件發生後亦已下令聯邦安全局（FSB）加強大橋及連接克里米亞至俄羅斯的電力及天然氣基建的保安。

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在當地時間10月8日，烏克蘭克里米亞大橋發生貨車炸彈爆炸，導致運油列車7列油罐車廂起火。公路橋兩個地方出現部分倒塌。

俄羅斯聯邦偵查委員會新聞處公布，初步數據顯示，3人在克里米亞大橋爆炸事件中喪生。當時他們所乘的一輛私家車就在爆炸的貨車旁邊。搜救人員事後從水中打撈出一男一女兩具屍體。

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