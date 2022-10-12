法國煉油廠罷工　全國油站大排長龍鬧油荒　有人甚至企圖霸佔油站

俄烏戰事讓能源價格高企，法國就因煉油工廠罷工關係雪上加霜。法國多間油站出現汽油短缺，汽車等候入油大排長龍，甚至有人霸佔油站企圖控制售油價格被捕。



10月11日，在巴黎郊區有5人涉嫌霸佔一間道達爾（Total）的油站，企圖更改油價售油被捕，被捕者中最年輕的僅22年歲。土耳其阿納多盧通訊社（AA）報道，指他們以原價汽油價賣給同區的居民，但對外來者卻提高價錢，引起司機不滿報警。

這是近日法國油站混亂的事件的一部分，法國兩大能源巨頭，道達爾及埃克森美孚（Exxon Mobil）受罷工影響，各地汽油站的存量不斷下降。工會不滿企業未有為員工加薪，分享能源價格高企帶來的龐大利潤，發起罷工。

道達爾在法國約有3500個加油站，佔全國加油站約三分之一。據路透社報道，罷工導致汽油產量減少了60%以上。大批司機駕車前往油站加油，加劇了供應緊張，導致各地近出現油荒。

歐洲新聞台（Euronews）報道，在剛過去的周末，有司機反映在油站從凌晨等了4小時才能加到油。難以加油亦影響到工人上班。

法國政府表示，這次的油荒並非由於儲備不足，而是受社會運動引起。政府已正督促油廠積極回應工會訴求，同時釋放燃油儲備應對短缺，期望在短斯內緩解問題。