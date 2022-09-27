法國先知曾神預言二戰911及新冠　透露2023將爆台海戰爭結局慘烈

16世紀法國占星家諾斯特拉達穆斯（Nostradamus，又譯諾查丹瑪斯）生前曾經留下多達6338則的預言，精準料中希特拉的崛起、第二次世界大戰、紐約911恐襲、新冠疫情爆發等大事件。



然而更令人感到不安的是，諾斯特拉達穆斯眾多的預言當中，共有5件大事將會在2023年爆發，其中就包含「台海恐有一戰」，且戰火將持續長達7個月。

台海戰爭將演變成第三次世界大戰 看看「神鬼先知」預言2023年將發生的5件大事（點圖放大閱讀）：

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根據英國媒體《太陽報》報導，諾斯特拉達穆斯在1566年7月2日離世前，曾經留下6338則預言，內容包含世界末日將會以何種方式、什麼時間點到來。

由於諾斯特拉達穆斯的預言截至目前為止已經成真70%以上，也讓他擁有大量的信徒，並被譽為「神鬼先知」。另外，在他眾多的預言當中，更直言2023年將會出現5件大事。

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報導指出，諾斯特拉達穆斯透露，2023年的世界走勢將會迎向戰爭，屆時將會因為俄烏戰爭、台海戰爭的爆發，演變成第三次世界大戰，就連美國也會被捲入「核戰」。

第二，人類將有望在2023年成功登陸火星。第三，羅馬天主教將會出現全新的教宗，但繼任者卻會接二連三地爆發醜聞。第四，一個時代即將終結，第五，將會有2個大國為世界建立全新的秩序。

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