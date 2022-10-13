日本富士山一日遊旅巴翻側1死6傷　司機被捕

日本靜岡縣小山町一條縣道10月13日中午前發生旅遊巴翻側意外，其中1死3重傷，司機因涉疏忽駕駛造成傷害被捕。日本靜岡放送（SBS）稱這輛車上共有36人，包括司機、導遊和乘客。



事發在當地時間13日上午11點50分左右，地點靜岡縣小山町須走地區的縣道「富士薊線」。當時有人報警稱一輛大型旅遊巴翻車。

靜岡朝日電視台稱，據信是旅遊巴輪胎輾過道路左側的斜坡後翻側，司機位一側倒地。

富士新聞網稱，現場是連接海拔約2000米的富士山須走登山口5合目（合目是日本計算登山的單位，從山腳到山頂分成1合目到10合目）的道路，屬於陡罈斜以及連續彎道的山路。

據御殿場警察局等部門消息，旅行團員有34人、司機1人、領隊1人，全車合計36人。包括領隊在內的6名40多歲到80多歲的女性受傷。

《每日新聞》稱車上有32人在意外發生後，仍可自行行走。《朝日新聞》稱，這32人輕傷，事發後已被移送就醫。

警方在下午1時後當場逮捕來自埼玉縣司機野口祐太，他現年26歲。

是次旅程由日本大型旅行社クラブツーリズム主理。公司在接獲記者查詢有關意外時稱仍在持續蒐集資訊，無法就相關細節回答。

據運營旅遊巴的美杉観光バス（美杉觀光巴士）稱，巴士13日早上7時30分左右從埼玉縣狹山站出發，前往靜岡縣富士山和沼津市進行一日遊。