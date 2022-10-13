英媒指卓慧思「逆轉」減稅計劃壓力加大　英鎊一度升1.5%

英鎊和英債10月13日走高，因卓慧思政府在被要求扭轉減稅計劃方面，面對的壓力愈來愈大。英鎊兌美元一度上漲1.5%至1.1262美元，英國30年期國債孳息率下跌0.43個百分點至4.46厘，顯示債價上升。英鎊兌美元最新報1.1177，升0.7%。



有報道稱，政府正討論修改9月公布的財政計劃。消息人士稱，目前正討論哪些部份可能會被捨棄。消息刺激英債價升幅擴大。

來自她所屬的保守黨議員的壓力愈來愈大，他們要求首相取消9月23日「迷你預算」關鍵部份，包括取消價值170億英鎊的下調企業稅率計劃。

12日，英國30年期國債急升至逾5厘，接近2周前英倫銀行被迫入市的水平。

卓慧思：圖為2022年10月3日，英國首相卓慧思在伯明翰出席保守黨年度會議。（AP）

英國9月公布的減稅刺激經濟計劃，觸發市場關注與憂慮。她曾重申，政府不會改變減稅計劃，亦無意削減公共開支為經濟政策提供資金。

英國財政大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）9月底公布有關450億英鎊的減稅計劃，外界估計政策最終需要政府削減620億英鎊的開支或增加稅收，以阻止公共債務增長。

在莫大壓力下，關浩霆3日宣布撤回「迷你預算」中取消向富裕人士徵收45%最高入息稅率的計劃。

她10月12日再重申，會通過削減公共支出，而是通過善用公共資金來降低債務，而最終措施10月底公布。她亦聲稱，將堅持在保守黨領導人競選期間作出的不削減開支的承諾。

財政部首席秘書菲爾普（Chris Philp）亦表示，政府不會逆轉其減稅計劃。