法國向德國輸送天然氣　象徵歐洲團結

法國能源公司GRTgaz10月13日宣布，首次向德國提供天然氣，為緩和柏林方面的能源問題帶來象徵意義。



英國廣播公司（BBC）及美聯社報道，GRTgaz指出，位於法國邊境村莊奧貝爾蓋爾巴克（Obergailbach）的天然氣管道已經開始運作，初步向德國令天供應31吉瓦時（gigawatt-hours）的天然氣。

該公司表示，有關管道的每天最大輸氣量可以提升至100吉瓦時。雖然這只是相等於德國每天使用量的不足2%，柏林方面仍對此表示歡迎，形容有助德國的能源供應安全。

俄羅斯入侵烏克蘭之後，西方國家指控莫斯科方面以天然氣供應作為武器，而法德兩國在9月宣布能源團結協議，德國承諾在需要時向法國額外供電，巴黎方面則願意提供天然氣作為交換。

法國的天然氣差不多全部都是從海外進口，主要是由挪威供應，荷蘭、阿爾及利亞和尼日利亞等亦有提供，目前當地因應冬季的儲備量已達100%。至於德國的天然氣儲備量則達95%，當局仍然呼籲民眾節約能源，同時增加使用燃煤發電和延長發電廠壽命。

另外在俄鳥戰爭爆發前，德國的天然氣有55%是來自俄羅斯，柏林方面目前將倚賴程度降至35%，並計劃最終可以完全擺脫對俄羅斯能源「零進口」。