特朗普早已計劃拒絕承認大選結果　預先安排「翻天覆地」的事

美國跨黨派眾議院特別委員會在新一輪針對美國國會騷亂調查公開聽證會中，通過委員會成員的陳述、檔案和記錄證據，說明前總統特朗普（Donald Trump）早在2020年總統大選之前，已計畫拒絕承認敗選結果，並為此進行預先安排。



路透社報導，特別委員會在10月13日的聽證會中，表示在特朗普的大量支持者暴力衝擊國會大廈時，特朗普並沒有採取任何制止行動。而且，儘管他的心腹顧問們都告訴他，他已連任失敗，他最後還是繼續提出虛假指控，堅稱自己的選舉成績「被盜竊」。

圖為10月13日，美國舉行新一輪就美國國會騷亂的聽證會。（AP）

特別委員會當天提呈的證據主要圍繞兩個關鍵點，一是特朗普早已計畫宣稱自己贏得2020年總統大選，另一是特勤局事先已掌握特朗普支持者密謀向國會發動襲擊。

2020年11月3日為美國總統大選投票日。特別委員會提供的證據顯示，在2020年總統大選的多個月前，特朗普已經計畫，無論選舉結果如何，他都會堅持自己贏得選舉。

民主黨代表洛夫葛籣（Zoe Lofgren）表示，特朗普競選團隊高級顧問巴斯卡（Brad Parscale）告訴特別委員會，特朗普早在2020年7月就表明，無論投票結果如何，他都打算宣佈勝利。

特別委員會還在聽證會上播放了特朗普前幕僚長班農在2020年總統大選投票日前幾天的一段講話錄音：「他（特朗普）是絕不會輕易認輸的。如果拜登獲勝，特朗普一定會搞一些翻天覆地的事。」

另外，特別委員會從特勤局取得的新證據顯示，早在2021年1月6日之前，特勤局已知道國會大廈遭襲擊的可能性很大。

民主黨代表希夫說，政府高級顧問事前就收到一份情報摘要，其中一些材料表明，某些特定人物準備到華盛頓特區，並已策劃襲擊國會大廈。

特勤局在2020年12月26日發出的一封電郵中說，特勤局認為計畫襲擊國會大廈的團體攜帶槍械，而且「他們動員的人數將超越警方，警方將沒有辦法制止他們的行動。」

電郵中還寫道：「他們的計畫就是奪人性命，請務必嚴肅看待這個情報並作進一步的調查。」

美國跨黨派眾議院特別委員會14日完成調查陳述、檔和記錄證據後，投票一致通過向特朗普發出傳票，要求特朗普提供與2021年1月6日國會騷亂事件有關的宣誓文件和證詞。如果特朗普拒絕遵守特別委員會的傳喚，可能面臨刑事指控。

由七名民主黨籍眾議員和兩名共和黨籍眾議院組成的國會騷亂調查特別委員會，以九票對零票的投票結果，通過了向特朗普發出傳票的表決。