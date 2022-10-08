海湖莊園｜特朗普入稟美國最高法院　要求調查排除部份文件

據美媒報道，特朗普（Donald Trump）在10月4日入稟最高法院，要求介入他與聯邦調查局（FBI）間有關海湖莊園（Mar-a-Lago）機密文件的法律糾紛。



據法庭檔案顯示，特朗普正試圖將聯邦調查局 8月在海湖莊園搜獲的其中兩個資料夾中的文件排除在案件之外，不交予美國司法部審查。他主張該批文件受保密特權或行政特權保護。

圖為8月31日，特朗普在佛州的海湖莊園。FBI在8月突擊搜查前總統特朗普私人別墅海湖莊園，並在莊園搜出有關大量機密資料。（AP）

據資料顯示，該批文件分屬於2個資料夾，一份標為「國家檔案和記錄管理局信件及其他複本」（NARA letters and other copies），以及一份標為「國家檔案和記錄管理局信件一張頂頁+3張簽名頁」（NARA letters one top sheet + 3 signing sheets）。

特朗普同時主張，他對一份標為「總統傳喚」（The President’s Calls）的35頁文件享有特權。此外，他對於2017年一封未簽署，關於前特別顧問米勒（Robert Mueller）的信、幾頁關於喬治亞州富爾頓縣（Fulton County）選舉欺詐訴訟的電子郵件，以及對某位「MB」、蘇爾（Ted Suhl）和伊利諾伊州前州長布拉戈耶維奇（Rod Blagojevich）的審議紀錄亦作同樣主張。

特朗普的發言人沒有對事件作出即時說明。



聯邦調查局8月突擊搜查前總統特朗普在佛羅里達州的私人別墅海湖莊園，並在莊園搜出大量機密的資料，包括外國的核武戰備資料。