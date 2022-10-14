美國國會衝擊事件　若特朗普拒絕作供將發生什麼事？

撰文：歐敬洛
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美國國會騷亂聽證會，眾議院特別委員會在10月13日決定正式傳召前總特朗普（Donald Trump）作證。傳召亦將肯定會引起一場曠日持久的法庭鬥爭，但若特朗普拒絕作供，將會發生什麼事？

特朗普可以選擇應訊，委員會將協調時間、地點和方法。但若特朗普拒絕作供，國會將可把事件交予司法部，決定是否起訴。

首先國會會舉行投票，決定特朗普是否蔑視國會，而當確認後，事件會交由司法部決定是否對特朗普作出起訴。有如前顧問班農（Steve Bannon），白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）一樣，兩人均拒絕委員會傳召。班農被起訴並裁定2項藐視國會罪，面臨監禁。

圖為10月13日，國會調查委員會召開美國國會衝擊事件新一輪聽證。（AP）

但是，中期選舉將至，10月13日的聽證會會是中期選舉前最後一次。共和黨已表明若在中期選舉勝出，將廢除調查委員會，意味將連同傳召特朗普的要求一同廢除。民主黨需在2023年1月國會換屆前完成投票及交予司法部處理的動作。

總統出席聽證會作供

在歷史上，美國總統和前總統曾在國會上出席聽證，但大部分均是自願。在1974年，前總統福特（Gerald Ford）出席國會聽證，解釋為何他要特赦前總統尼克遜（Richard Nixon）。在1983年，福特亦以前總統的身分，出席參議院小組委員會的聽證。

前總統克林頓（Bill Clinton）的性醜聞事件中，自願接受了調查避開了傳召。而尼克遜本人在水門事件中自願宣佈下台，使傳召變得無效。

不過，特朗普的事件較為特殊，首先他已不是總統，而在他仍在任期間，最高法院就在2020年將有關特朗普財務記錄的眾議院傳票的爭議發回了下級法院。眾議院監督委員會最近與特朗普團隊達成協議，以獲取這些文件。最高法院亦裁定紐約調查人員可以獲得特朗普的財務文件，特朗普的公司將於10月就涉嫌違反稅務法接受聆訊。

而在業涉嫌逃稅及欺詐的民事調查中，特朗普雖然接受當局問話，但全程援引第五修正案400多次，拒絕回答所有提問。這將意味即使特朗普被迫出席國會騷亂聽證，預料會表現相當不合作，引發的官司亦將持續一段長時間。

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