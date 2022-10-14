美國發表國家安全戰略報告　從中美競爭中勝出是優先事項

美國拜登政府發佈新版國家安全戰略，表明贏得與中國的競爭是優先事項，同時也要約束「危險」的俄羅斯。美國政府也指出，通貨膨脹對全球安全構成威脅。



白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）10月12日在喬治城大學發佈國家安全戰略時表示，後冷戰時代已經結束，主要大國正展開競爭，爭奪塑造未來主導權。

新戰略稱，對美國和世界而言，2020年代是決定性的10年，它將決定世界能否有效減少衝突、促進民主和應對氣候變化等挑戰。「保持對中國的持久競爭優勢將是優先事項，同時要約束仍然極其危險的俄羅斯。」

俄羅斯2月入侵烏克蘭，促使拜登政府大改這份戰略報告，國家安全戰略闡述白宮對外交政策和國家安全問題的看法。這份48頁檔案稱，中國和俄羅斯「越來越團結」，但兩國構成截然不同的挑戰。

中國被描述為「唯一既有重塑國際秩序意圖，也有越來越強的經濟、外交、軍事和技術力量來推進這一目標的競爭對手」；俄羅斯則是「對自由和開放的國際體系構成直接威脅，肆無忌憚地蔑視當今國際秩序的基本法則」。

據新版戰略，到2030年代，美國將首次須威懾兩個主要核大國，即俄羅斯與中國。「為了確保美國的核威懾力量足以應對所面臨的威脅」，美國正在進行核力量「現代化及加強對盟國的威懾承諾」。

圖為10月12日，北京中國共產黨歷史展覽館。中國將舉行中共二十大會議。（AP）

中國外交部：中美關係應重回健康發展軌道

不過新版戰略也指出，「中國對全球經濟至關重要，對全球共同挑戰有重大影響，特別是氣候變化和全球公共安全。美國和中國和平共存是可能的，可共同分享人類進步（的成果）並為之作出貢獻」。

拜登政府強調，美國「在尋找競爭而不是衝突——不是尋找新的冷戰」。

中國外交部發言人毛甯星期四在北京的記者會上說，中美應推動兩國「關係重回健康穩定的發展軌道」。她說：「中美作為最大的發展中國家和發達國家，對維護世界和平與穩定、促進經濟繁榮與發展肩負責任。中美兩國合則兩利，鬥則兩傷。」

中共第二十次全國代表大會（二十大）即將在星期天召開。中共總書記習近平預計進入第三個任期。習近平執政後曾對國際格局做出「東升西降」的研判。在他主政的10年間，中國的外交風格告別數十年來的韜光養晦，開啟以「鬥爭」為主旋律的新時代，中國外交官員比以往更咄咄逼人，搶佔輿論陣地，在國際媒體筆下是「戰狼外交」。

東升西降這一表述近日沒有在二十大開幕前被提起。不過，星期三發佈的中共十九屆七中全會公報評估，中共五年來全方位開展中國特色大國外交「審時度勢、守正創新，敢於鬥爭、善於鬥爭」，帶領全國有效應對嚴峻複雜的國際形勢和接踵而至的巨大風險挑戰。

在美國新版國家安全戰略中，通脹也被列為對全球安全構成威脅，「全世界人民都在努力應對的」跨境問題之一。其他跨境問題包括氣候變化，沙利文表示：「隨氣候變化等共同挑戰的難度越來越大，應對挑戰的機會之窗也將急劇縮小。」