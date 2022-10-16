英國圖將因姦成孕求庇者送往盧旺達挨轟

撰文：許懿安
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英國備受爭置的安置難民計劃又再出現被指做法冷血的個案，一名現年28歲，來自厄立特里亞（Eritrea，位於非洲東北部）女子將被送到盧旺達（Rwanda，位於東非）。更慘的是，一路顛沛流離的她因姦成孕，並已處於孕期後期。

她已懷孕37週，對即將被移送到別國極度痛苦。醫生說掃描顯示她腹中胎兒已停止生長，她可能需要引產。

英國《衛報》10月13日引述人權活動人士稱，這是他們迄今為止見過、將求庇申請人的處理外判予東非國家的計劃中，「最令人震驚」的案例。

過去一段時間都有大批人乘小船從法國加來（Calais）渡海，來到英國求庇，女子德利娜（Delina，化名）是其中之一。

她7月抵英，內政部對她的情況知情。她最初被安排住在一間酒店，但在她出現孕吐並感覺不適後，被遷往另一酒店居住。

德利娜稱對於可能被送到盧旺達十分害怕。

她稱已在法國加來的一個非正式的難民營住了8個月，其後乘小艇抵英。她一直無家可歸，之後不幸遭人強姦。她稱過去近30年都在追求安穩，但在接獲將被送到盧旺達的通知後，一直失眠。

她對這個通知感到震驚：「我從未想過我會在懷孕時收到這個。」德利娜稱事前已知英國有關「盧旺達」的計劃，但她必須來英，因她身在法國也是個無家者，並不安全。

名為Care4Calais的慈善組織創辦人莫斯利（Clare Moseley）說，「這個案表明政府盧旺達政策的核心是缺乏同情心、殘忍和殘暴。以孕婦為目標是令人作嘔的。」

英國內政部發言人稱：「我們正在緊急調查此事。但是，手上資訊非常有限，無法幫助我們確定發生了什麼事或識別她的身份。但我們很清楚，每個被送往盧旺達的人都將接受獨立評估，如情況對他們不安全，任何人都不會被轉移。」

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