英國財相關浩霆Twitter發文確認已離職　英鎊回升

英國財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）個人Twitter賬戶10月14日發文，確認有關他離職的消息。英國首相卓慧思（Liz Truss）在稍後舉行新聞發布會。受消息刺激，英鎊回升至1.1以上，升幅約1%。



《衛報》14日引述首相府首消息稱，她在致力安撫市場以及黨內議員之際，有意讓他為「迷你預算」引發的風波「孭鑊」。

該報說引述政界消息人士稱，他此前是她最緊密的政治盟友，也是她的經濟增長方案共同起草人，但兩人對政府為了安撫市場與黨內議員而「急轉彎」的程度出現分歧。

最新的進展是關浩霆在美國與IMF會面後趕會英國，在香港時間傍晚來到首相府與卓慧思見面。BBC晚上7時10分稱，他來到首相府，而在7時24分，BBC稱已知關浩霆已離職。

14日較早時英國《泰晤士報》報道，卓慧思將解僱財相關浩霆。最新消息指，卓慧思會在當地時間下午2時（即香港時間晚上10時）舉行發布會，公布有關決定。

BBC於倫敦時間14日中午12時24分（香港時間晚上7時24分）引述消息稱，關浩霆已離職。報道指，關浩霆14日縮短美國訪問行程，以趕回英國，就政府的財政計劃與首相卓慧思舉行緊急會議。

BBC稱，關浩霆成為全國有紀錄以來在任時間第二短的財政大臣。英國在任時間最短的財政大臣是麥克勞德（Iain Macleod），他在1970年上任30天後，死於心臟病。

報道又指，卓慧思將宣布把公司稅由19%提高到25%，並研究放棄減稅方案中部分內容。

英國經濟：2022年9月29日，位於倫敦西敏寺附近的一個紀念品攤檔。（AP）

上月公布減稅方案引致股債匯市場動蕩

上月初上任的關浩霆在9月23日提出價值450億鎊（約3,942億港元）的刺激經濟計劃，但沒有詳述如何籌集資金，打擊市場對英國政府財政穩健的信心，令英國資產被大舉拋售，促使英倫銀行在9月28日啟動緊急買債措施托市。

英倫銀行行長貝利則重申，緊急買債計劃措施會在周五（14日）結束。英國財相關浩霆指出，若當地金融市場下周重開時再出現動蕩，英倫銀行須為此承擔責任。

《彭博》形容關浩霆及英國政府，有意讓貝利成為潛在市場動蕩的代罪羔羊。

英倫銀行實施緊急買債計劃，是希望壓抑英國債息。在周三（12日）英倫銀行在市場上購入44億英鎊國債，為啟動該計劃以來投放的金額最多的一日。