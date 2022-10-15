美晶片禁令｜美國加速建立「科技圍牆」　目的為拖慢中國科技發展

美國聯邦通訊委員會（FCC）計畫禁止在美國銷售華為和中興通訊的新通訊器材。若禁令實施，這將是FCC首次以國家安全為由，禁止中國電子器材的銷售。



有分析認為，美國正在加速建立「科技圍牆」，從技術和市場兩端制約中國科技領域的發展。

美國新聞網站Axios、路透社和《南華早報》10月13日和14日相繼引述FCC內部檔和業內人士報導，FCC主席羅森沃塞爾（Jessica Rosenworcel）10月5日已把擬定的禁令檔交給其他委員做最終審閱。禁令仍得通過FCC投票，但報導稱禁令料將通過。

圖為3月9日，拜登出席一個有關增強晶片供應鏈的討論活動。美國有意打壓中國發展，以確保美國在晶片領域取得優先。（AP）

這份禁令也將決定FCC對涉及公共安全的錄影監控器材銷售限制範圍，中國公司海能達、海康威視和大華技術料將受影響。

一名消息人士透露，這項規定不具有追溯力，意味著美國公司還是能銷售FCC已批准的中國通訊設備。FCC向媒體確認有一份計畫在傳閱中，但並未說明涉及哪些公司。

羅森沃塞爾星期四在聲明中強調：「FCC致力於保護我們的國家安全，確保不可靠的通訊器材在美國境內不被授權使用，我們正在持續這項工作。」

過去三年來FCC對中國科技巨頭的限制步步升級，2019年底已禁止電信運營商使用政府資金購買華為和中興的設備。去年3月，FCC把上述五家中國公司列入「覆蓋名單」（covered list），認定這些公司對美國國家安全構成威脅。

同年6月，FCC禁止批准被視為國家安全威脅的中國公司設備進入美國電信網路，其中包括華為和中興。FCC當時稱，正考慮禁止對覆蓋名單中所有的公司進行設備授權。

學者：美通過技術和市場 拖慢中國科技發展

拜登政府今年以來加速對中國的科技掣肘，美國總統拜登8月簽署了劍指中國的晶片法案，美國商務部則在10月7日宣佈禁止向中國提供世界任何地方使用美國工具製造的特定半導體晶片。

圖為2月11日，美國維珍尼亞城市馬納薩斯，一間美光的工廠。（AP）

美國10月12日發佈的新版國家安全戰略，形容中國是「唯一既有重塑國際秩序意圖，也有越來越強的經濟、外交、軍事和技術力量來推進這一目標的競爭對手」，並表明贏得與中國的競爭是優先事項。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副研究員夏爾（James Char）接受《聯合早報》採訪時分析，拜登政府正在通過技術和市場兩端拖慢中國的科技發展，一方面限制西方先進技術對中國的供應，另一方面縮緊中國科技公司在美國市場的發展空間。

中國人民大學國際關係學院教授成曉河說，FCC可能實施的新禁令是美國打壓中國科技領域的「組合拳」之一，若禁令實施，將使中美關係雪上加霜。

新美國安全中心科技與國家安全專案資深研究員拉瑟（Martijn Rasser）告訴《南華早報》，這體現了特朗普（Donald Trump）與拜登（Joe Biden）政府對華政策的延續，凸顯出美國兩黨對限制中國科技領域的措施有廣泛共識。