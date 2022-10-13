美國大打晶片牌制華　基金創辦人看淡行業前景　料明年放緩更明顯

中美之間角力似進一步升級，晶片行業更成為近期其中一個主力戰場。美國商務部工業及安全局（Bureau of Industry and Securuity）於上周五宣布，針對中國出口先進運算與半導體製造的新限制，有關安排當日已生效，並從10月12日起，限制美國人對內地半導體製造或設備的支援。相關限制措施，促使亞太區內涉及半導體的產業均受影響。加上作為俄羅斯總統普京的盟友﹑該國鋼鐵大王莫爾達紹夫的遊艇泊入香港水域，引起美國國務院發出聲明。

相關消息傳出後，讓本港投資市場籠罩著負面氣氛，港股更連跌第5個交易日，再創2011年第四季以來新低。有學者指出在美國國會中期選舉前夕，中美角力等地緣政局日趨緊張屬預期之內，認為商界人士已有預備。不過美國正陷於高通脹環境下，在現階段與內地「反面」屬不大可能。



傳美晶片製造商從長江存儲撤離駐廠員工

晶片行業已成為中美雙方角力戰場之一。今日（13 日）《華爾街日報》更引述消息人士指出，美國晶片製造設備生產商KLA及Lam Research正撤離在長江存儲的駐廠員工，暫停支援長江存儲已安裝的設備，亦暫停新設備安裝測試，以便評估美國商務部最新晶片出口限制新規。

報道指出美國晶片商有至少數十名員工派駐在長江存儲工廠，對廠房營運及製造能力發揮顯著作用。若美國晶片商繼續暫停在內地的投入，長江存儲等客戶將無法獲得升級﹑維修及開發晶片所需的技術。

內地企業亦因而作出行動。根據俄羅斯衛星通訊社，港媒引述知情人士稱，在一份立即生效的內部通知中，總部位於北京半導體設備製造商的北方華創，已要求其美國工程師停止參與研發項目。

分析師認為美國藉晶片遏制中國

今次美國對內地晶片業採取限制，有內地晶片研究機構認為反映美國以晶片作為為遏制中國的工具。《彭博》於周一（10日）引述芯謀研究（ICwise）負責人，指出美國決心以晶片作為遏制中國的工具，並無和解的可能。

SemiAnalysis分析員亦指出，目前中美雙方正處於「經濟戰」，又認為對晶片的限制措施為美國的反擊。預料有關限制措施將對致全球技術和工業貿易減少數千億美元。

王華認為限制影響廣泛

就今次美國政府的措施，易方資本對沖基金創辦人及投資總監王華指出，相關限制只針對晶片，對電子產品並無作出任何限制。今次限制涉及3部份，一邊受限出口包括14納米﹑用於邏輯應用的晶片，18納米或以下的動態儲存晶片（DRAM）及128層或以上的NAND閃存晶片。另一部份是限制用於人工智能﹑量子計算等用途的晶片，第三方面是涉及人才，這牽涉到服務層面，更明言此層面的限制屬前所未見。

至於今次限制對內地晶片行業發展的影響，他直言難以預測，要視乎限制措施執行程度。由於今次限制措施相當急促，所有限制措施均會在本月內落實，相信具體影響會在短時間內顯現。

易方資本對沖基金創辦人及投資總監王華。（資料圖片）

被問及今次限制措施對行業的影響時，他指出對包括ASML及Lam Research等供應商會帶來影響，影響會相當廣泛，對工廠生產流程會受波及。他進一步指出半導體行業已較失色，行業需求疲弱，預料半導體生產的產能使用率將會逐步下降，不排除有個別生產商在第四季時，產能利用率降至95%以下。

樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基。（樹仁大學圖片）

他明言這屬大打擊，因產能利用率與生產商毛利有關，當產能利用率下降會引致毛利急速下降。最終機器及廠房等訪設備如何計算是相當關鍵。他又指出費城半導體指數持續下跌，反映市場人士已預期放緩難免，明年放緩程度會更加明顯。

袁偉基﹕美國不會與內地反面

對於中美雙方角力升級，樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基認為，地緣政治緊張局勢﹑中美博奕一直存在。隨著美國國會中期選舉日漸迫近，為爭取政治資本，所以更多限制屬意料中事。近日俄國富豪遊艇泊港一事，更予美方借口。

可是美國目前面臨正高通脹，因此他並不會預期美國與內地「反面」。反而會鼓勵企業逐步在越南及印度等地區設立生產線。

他又指出在中期選舉前，美國政府在語氣上保持強硬，惟未必太多會有實際行動。中期選舉後情況如何，則視乎屆時由哪一個政黨主導。若是由總統拜登所屬的民主黨主導，往後或會有鬆動空間。由於國際政治關係一向相當微妙，認為中美雙方不會出現宜接對抗局面。

被問及在大國博奕的狹縫中如何自處？袁偉基認為要保持靈活性，以及考慮將生產線分散。他又指出雙方角力或會令到香港經濟復常面臨更大壓力，所以商人要提高靈活性。

袁偉基亦談及本港人才流失問題，認為政府要讓國際人才願意在此落地生根，須要著手解決土地及房屋等問題，當中可以透過加快流程及提供資助等方式。