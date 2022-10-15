美媒：中國拒配合美國制定「習拜會」議程　白宮否認磋商有問題

美國政治新聞網站《政治報》（Politico）引述知情人士10月14日稱，中國官員拒絕配合美國為安排11月二十國集團（G20）峰會舉行期間美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平會談議程所做的工作。



Politico引述知情人士稱，中國官員不與制定議程的美國官員接觸，此舉可能導致中美首腦會談無法實現。

內文稱，拜登稱美國會在解放軍犯台時保衛台灣島的言論，以及美國就晶片科技出口實行管制等舉措激怒中國，導致北京有意退出安排會面。

中國大使館未有即時回應Politico的提問，而白宮否認在安排「習拜會」的談判上有任何問題。

美國白宮國家安全委員會（NSC）發言人沃森（Adrienne Watson）以電郵回應事Politico的查詢時稱，報道是100%錯的。她稱兩人已派出他們的團隊來研究這次會議。她稱現時不會就會面時間或地點作出評論。

今次消息傳出，正值中國共產黨第20次全國代表大會（中共20大）16日召開、11月15、16印尼舉行二十國集團峰會（G20）以及11月18日至19日舉行亞太經濟合作組織（APEC）峰會之際。