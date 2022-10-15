二十大｜澳洲前總理陸克文估北京5年內沒能犯台

中國共產黨第二十次全國代表大會10月16日開幕。澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）13日發表他對二十大的看法。他指中國國家主席習近平權力過度集中，令他處理中美關係時更棘手。陸克文稱北京5年內沒能力對台灣發起軍事行動。



陸克文表示，包括中美關係在內的「大問題」十分考驗體力，領導人須集中精力處理。他說習近平權力過度集中，令他處理中美關係時更棘手，若他不開始有效地將權力下放給中央機構內的其他人，決策的速度就會變慢，而且會變慢得相當徹底。

他稱：「當如此龐大的政治和政策權力集中在領導人、領導小組和政治局常務委員會——也就是中南海的手中時，造成的問題之一就是動脈變得堵塞。」

《德國之聲》14日稱，記者就台灣問題向陸克文提問。陸克文說，他認為台海未來5年應不會爆發衝突，因為北京仍需更大的軍事優勢，也需讓自己在財政與經濟層面能免於受到制裁。他表示，若是談到未來5年，如沒來自台灣或美國的直接挑釁行為，他不認為習近平在軍事上、財政上或經濟上有能力發起軍事行動、選擇在這任期內收復台灣。

陸克文指，對於台灣問題，他更關注的是習近平之後的任期、以及當進入2030年代時的情況。