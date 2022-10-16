馬斯克：繼續資助烏克蘭政府使用星鏈

Tesla及SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）10月15日在Twitter宣布，公司會繼續讓烏克蘭政府免費使用星鏈（Starlink）系統。



馬斯克的帖文提到，即使星鏈繼續蝕本，以及其他公司從納稅人身上獲利數十億美元，但公司會繼續全數資助烏克蘭使用星鏈的費用。

The hell with it … even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, we’ll just keep funding Ukraine govt for free — Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022

馬斯克的立場在過去24小時內大逆轉，美聯社14日引述美國政府一名官員消息，馬斯克曾致函去信美國國防部，要求華府接手資助星鏈網絡，並稱SpaceX每月花費2000萬美元，以支援烏克蘭的通訊需要，而且公司一直建設和保養衛星和地面接收站。

星鏈在俄烏戰爭中，為烏克蘭軍方提供重要的通訊功能。它在地球上空設有超過2200個低軌道衛星，並向烏克蘭至少15萬個地面接收站提供寬頻網絡。烏克蘭軍方利用星鏈提升防衛能力，例如為前線的無人機操作員提供勘察作用。有美國軍方高層表明，華府認為星鏈在戰場上非常有效。