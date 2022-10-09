星鏈服務衝突地區啟動　馬斯克稱北京要求他保證不在中國推出

英媒10月7日發布美國富豪馬斯克（Elon Musk）接受訪問的內容，談及曾被中國政府要求，不會在中國推出「星鏈」（Starlink）衛星服務。



在英媒發布的訪問內容中，他談到台海問題以及因此對其創辦的電動車生產公司特斯拉（Tesla）在中國投資帶來的風險時，透露中國不認同他以「星鏈」（Starlink）衛星為烏克蘭提供網路服務，曾要他保證不在中國推出服務。

俄烏戰爭2月24日爆發，俄羅斯被指對烏克蘭進行網攻，擾亂其網路通訊，馬斯克在戰爭開打後2天，開始分批把星鏈衛星衛星天線盤送往烏克蘭，協助該國維持網路通訊。

馬斯克在訪問中說，中國「顯然不認同」他在烏推出「星鏈」服務的決定。他還說北京曾要他保證，不會在中國這麼做。

星鏈衛星：圖為2022年10月5日，一支獵鷹9號火箭攜帶52枚星鏈（Starlink）衛星，在美國加州范登堡太空軍基地（Vandenberg Space Force Base）升空。照片在美國加州聖路易斯-奧比斯波（San Luis Obispo）拍攝。（AP）

美國財經新聞網站Business Insider稱，烏國政府、軍方領導人曾讚「星鏈」服務受到，美國陸軍准將布托（Steven Butow）6月也讚揚「星鏈」，「完全摧毀（俄羅斯總統）普京的訊息戰」以及讓烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）噤聲的企圖。

除了烏克蘭，「星鏈」也在伊朗啟動。伊朗女子阿米尼（Mahsa Amini）9月13日因被指頭巾「戴得太鬆」而遭宗教警察逮捕，在拘留期間昏迷，3天後喪生。事件觸發全國多地示威後，伊朗政府實行「斷網」，之後馬斯克在伊朗啟動「星鏈」，令示威者之間的通訊不受影響。

Business Insider稱，「星鏈」是馬斯克旗下太空探索技術公司（SpaceX）的衛星網路服務，目前在約40國推出，但不包括中國。中國官方媒體2021年底曾報道，公司不打算就「星鏈」申請在中國營運許可。