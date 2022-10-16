二十大︱歐美傳媒聚焦習近平演說重點：台灣、香港與「清零」政策

中國共產黨第二十次全國代表大會（簡稱中共二十大）10月16日起召開，中國國家主席習近平發表講話，報告黨的過去五年工作。多家國際媒體均有重點報道這次會議，西方傳媒把焦點放在習近平演說內有關台灣、香港與「清零」政策的內容。



多家西方媒體如《紐約時報》、美國有線新聞網絡（CNN）、英國廣播公司（BBC）等，均把有關中共二十大的報道置於網站首頁，其中CNN以「中國習近平召開黨大會 演說應對台灣、香港與清零」為標題，美國全國廣播公司（NBC）則是「中共黨大會開幕 中國習近平捍衛清零政策及警告台灣」。BBC的標題也把關注點放在清零，即「中共黨大會 習近平加倍強調清零」。

2022年10月16日，中國各地、各機關代表在北京出席中共二十大（Mark Schiefelbein／美聯社）

《紐約時報》指，在台灣議題上，習近平對國際介入發出警告，表明中國決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，文章引述專家指，習近平在演講中提到台灣的時間比五年前更早，是把台灣問題看待得更加重要的跡象。

韓媒：中韓關係不確定

《韓國時報》則發表文章指，在習近平的第三個任期，中韓關係有着不確定的未來，文章引述世宗硏究所（Sejong Institute）研究員Chung Jae-hung認為，中美競爭只會愈見加劇，中韓關係會面對挑戰，「我們不能離開美方，突然採取中立立場。」

2022年10月16日，中共二十大開幕，中國國家主席習近平在台上演講（Mark Schiefelbein／美聯社）

俄媒：關注國內多於外交

俄羅斯今日電視台（RT）有文章指，中國正走近歷史上的轉捩點，即會與俄羅斯聯手對抗西方，抑或僅是做好準備。

文章稱，俄國專家認為中共黨大會仍將是關注國內議題，按照中共傳統，外交政策不會在議程佔有高位置。