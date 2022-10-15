二十大｜佐科維多多：料中國2年後成印尼最大投資來源國

央視10月15日刊登他們訪問印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）的內容。佐科維多多稱，他預料中國能在兩年後成為印尼的最大投資來源國。



佐科維多多指，中國和印尼作為兩個大國，合作潛力相當大，中國對印尼的投資額增長很快，目前位居第二，但他認為將來會成為第一。他說可能還要再過兩年，中國才能成為印尼的最大投資來源國。

他表示，他樂觀地認為未來印尼和中國之間的經濟合作將會日益向好，不斷提升，做大做強，因為雙方已彼此了解，懂得對方的需求。

他稱印尼和中國之間的合作愈多，對兩國愈有利——包括海港、機場和高速公路的建設等。他認為所有倡議都應有助於地區和世界的穩定、和平與繁榮，並且合作須是互惠互利的，印尼希望全球發展倡議成為加速實現全球可持續發展目標的平台，印尼已準備好，在加速實現全球可持續發展目標的背景下，繼續展開友好合作。

佐科維多多說，他希望人們知道，印尼使用的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗有80%以上來自中國科興生物（Sinovac），截至目前，印尼已為民眾接種4.4億劑疫苗。他作為總統，第一個接種疫苗，目的就是向民眾表明接種疫苗的重要性，疫苗將守護民眾健康，同時還不僅僅是健康問題，它還與經濟復蘇密切相關。

他表示，2022年二十國集團（G20）峰會的主題是「共同復蘇、強勁復蘇」，其意義之深遠，體現國際社會對二十國集團的期待，而中國在全球經濟復蘇中，扮演重要的角色，當世界各國重新開始通力合作時，他希望中國成為新的合作典範的一部份。

中國共產黨第二十次全國代表大會10月16日開幕。佐科維多多說，印尼希望大會圓滿成功，為中國人民創造更美好的生活，同時大會還能作出不僅有利於中國人民，也有利於地區穩定、世界和平的決策，為地區繁榮和世界福祉作出貢獻，他認為這是所有國家都樂見其成的。