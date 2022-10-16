接壤烏克蘭　俄羅斯別爾哥羅德連串爆炸3死4傷　火箭擊中機場附近

位處俄烏邊境的俄羅斯別爾哥羅德州（Belgorod Oblast）別爾哥羅德市（Belgorod）10月16日發生多宗爆炸，疑因遭到火箭攻擊。



Crisis24引述當地官員稱，當天當地防空系統開啟動，至少2人受傷。法媒引述俄羅斯官員稱至少4人受傷。

Crisis24稱別爾哥羅德國際機場（Belgorod International Airport）附近亦有發生爆炸，這顯示防空系統或未能成功攔截所有火箭。

印度媒體Republic World稱，俄羅斯的防空系統將10導彈擊落。其中2次擊用機場附近，發出巨響。別爾哥羅德州長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）稱有兩人死於擊襲。

烏克蘭內政部顧問格拉先科（Anton Gerashchenko）在Telegram上發布消息更新稱，在別爾哥羅德市傳出一些巨響。他進一步指出，格拉德科夫已被通知當地有房屋被摧毀，以及爆炸導致3死4傷。

機場現時已不作民航作途，而是由俄羅斯軍方使用。

烏克蘭官員未有就事件回應。

同一地區不久前發生流血事件。俄羅斯國防部10月15日，一個鄰近烏克蘭邊界的軍事設施發生槍擊事件，導致11死15傷。

美聯社引述俄羅斯國防部報道，事件發生於俄羅斯西南部別爾哥羅德的一個軍方靶場內，兩名來自某個前蘇聯國家的志願軍在射擊練習中，向其他士兵開火，造成大量死傷。

兩名肇事志願軍最終被擊斃，俄羅斯國防部形容事件是恐怖襲擊。

外界暫時未知兩名志願軍行兇的動機。

↓網民稱這是別爾哥羅德附近的國民警衛隊基地↓

而在槍擊事件發生前，別爾哥羅德一個油庫遭炮轟起火，當地政府官員指，緊急服務人員已經到場，強調火勢沒有對外擴散的風險。

俄羅斯早前指多個鄰近烏克蘭邊境的地區受到炮火和導彈攻擊的情況有增無減，其中別爾哥羅德地區亦不例外，同名首府雖然較少受到攻擊，惟該市一個發電站在14日被烏克蘭炮火擊中，造成停電。

圖為2016年9月26日俄羅斯國防部的標誌見於位於俄羅斯莫斯科的國防部大樓。（AP）

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁、蒲廷或蒲亭）9月21日在俄羅斯啟動「局部動員」來應對俄烏戰爭。這是俄羅斯自第二次世界大戰以來首次頒動員令，預計徵召30萬預備役軍人入伍。俄防長紹伊古（Sergei Shoigu）21日稱，國內有多達2,500萬人的可動員人數，是次動員只佔當中約1%人手。

惟局部動員令發布後，俄羅斯的確發生示威，以及有人為逃避兵役而去國的情況。

俄衛網引述普京14日稱，俄方正在進行的局部動員工作預計將在兩週內結束。計劃徵召的30萬人中的22.2萬人已被派往各部隊、1.6萬人已在執行戰鬥任務。