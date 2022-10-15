普京：沒有摧毀烏克蘭意思　克里姆林宮返覆強調談判可能

正在參加歐亞國家峰會的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁），表示他沒有毀滅整個烏克蘭的意思。克里姆林宮亦作出一系列聲明，強調莫斯科對西方談判持開放態度，示意着俄羅斯態度的轉變。



普京在10月14日，哈薩克首都阿斯塔納舉行的歐亞國家峰會記者會上，表示俄羅斯未來兩周將完成軍事動員，暫未有擴大動員的需要。他同時表示俄羅斯無意摧毀烏克蘭，又指俄軍沒必要對烏克蘭基礎設施進行另外一系列的打擊。

在12日的另一場能源活動上，普京亦提出了可通過北溪2號管道未受損壞的部分，向歐洲恢復部分天然氣供應。

圖為10月13日，烏克蘭聶伯羅州一個城市的學校，遭到俄軍攻擊建築物遭炸毀。（AP）

俄羅斯在早期進攻基輔的目標受挫後，轉移攻打目標至烏克蘭東南部，並佔領盧甘斯克、頓涅茨克、扎波羅熱和赫爾松地區。9月30日俄羅斯宣佈吞併這些地區，但同時對戰爭口吻開始轉變。

路透社報道，過去俄羅斯雖曾提示過談判的可能性，但最近語氣變得積極，反覆提出談判的可能。外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）在10月13日強調，如果有特定且認真的提案，俄羅斯準備好予以考慮。

克里姆林宮發言人同日表示，莫斯科對烏克蘭的「特別軍事行動」目標未變，但可以透過協商達成目標。發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）更說道，目前是因為西方的「敵對」態度，令談判難以達成。