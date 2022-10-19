質詢被問救護車太慢　威爾斯首席大臣怒批英國政府搞亂預算

英國威爾斯首席大臣翟景輝（Mark Drakeford）10月18日憤怒地指責卓慧思（Liz Truss）政府搞亂國家預算和聲譽。



根據英國廣播公司（BBC），翟景輝18日接受地方議會質詢期間，保守黨領袖戴維斯（Andrew R. T. Davies）要求對方交出關於救護車反應時間漫長的解決辦法。

戴維斯舉出2個等候救護車時間過長的例子，其中包括一名在家中廚房跌倒的79歲男子，其妻13日上午10時30分左右報警，但救護車在翌日上午1時30分左右才到，等了足足約15小時。

他引述涉事男子女兒的話稱，威爾斯的救援服務就像第3世界國家一樣。

戴維斯要求翟景輝交出解決方案時，翟景輝火冒三丈地稱：「令人震驚的是，你認為自己在這個下午能帶著由你的政黨製造，為國家預算、國家在世界的聲譽造成的混亂，出現在這裏」。

翟景輝一邊生氣地翻動簡報筆記、一邊說：「你以為你在這個下午能出現在這裏並聲稱佔據某種道德高地？你屬於什麼世界？」

翟景輝稱，戴維斯對現在的混亂也有部分責任，原因是他支持卓慧思成為保守黨黨魁。戴維斯則指責翟景輝把自己的失敗歸咎於卓慧思政府。

兩人激烈爭論、互相以手指指向對方之際，主持會議的議員瓊斯（Elin Jones）稱：「在這些各種不同觀點的議題方面，我理解這些論點和（大家）情緒高漲，」「我理解出現某些叫喊聲，但我不會讓人們憤怒地指着人且憤怒地向其他人比劃手勢，我們可不可以花點時間冷靜下來。」