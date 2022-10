看新聞學英文｜卓慧思「神隱」避質詢　對家以戴卓爾夫人名言揶揄

英國工黨領袖施紀賢(Keir Starmer)10月18日在國會提出要對首相卓慧思(Liz Truss)提出緊急質詢,要求她就更換財政大臣一事作出聲明。不過她沒出現,反對派認為這表明她很軟弱,不願為自己的經濟策略「垃圾」辯護。



在英國國會,如議員認為有特別重要而緊急的事務需立刻得到大臣答覆,可要求進行緊急質詢(Urgent Question)。

施紀賢以英國前首相戴卓爾夫人(Margaret Thatcher)1980年10月10日的名言The lady's not for turning來取笑卓慧思,指這位現任首相是The lady's not for turning-up!。

想了解這番話的背景,便需回看英國首位女首相戴卓爾夫人職涯中一個重要時刻。

有鐵娘子(Iron Lady)之稱的她,以作風硬朗廣為人知。

戴卓爾夫人是英國史上第一位女首相。(Getty)

她在1980年代對英國進行大刀闊斧的改革,將不少國營但業私有化,此舉導致失業率急升,於是有人要求她收回政策、實行「轉軚」(U-turn,更準確的說法應是「徹底轉變」,常見於我們就駕駛汽車時所說的「U型轉彎」或「180度轉彎」)。

她在保守黨大會說出這句名言:"To those waiting with bated breath for that favourite media catchphrase, the U-turn, I have only one thing to say. You turn if you want to. The lady's not for turning."

這翻譯過來就是:

對於那些屏息等待那個最為人喜歡的傳媒流行語——「轉軚」的人,我只有一件事想說:你想轉軚悉隨尊便,老娘不會轉軚。 戴卓爾夫人

她在這句說話也有玩「食字」(即文字遊戲,或稱「捉字蝨」),大家會留意到,句子中的U-turn與You turn是諧音,不着痕跡又堅定表明自己不會改變立場。

這句說話並非出自戴卓爾夫人之手,而是自1973年來擔任她文膽(speech-writer)的英國劇作家米勒爵士(Sir Ronald Miller)。這是一句語帶雙關的俏皮話,從另一當紅劇作The Lady's Not for Burning的劇名演變過來。這套劇是由知名劇作家弗萊(Christopher Fry)操刀。

如今施紀賢又以卓慧思偶像的名言揶揄她,大玩英文「食字」,他在turing後加上up,在英語中就變成The lady's not for turning-up!(「老娘不會出現」),以此取笑她因逃避質詢而不來國會。

圖為2022年9月30日,英國首相卓慧思(左二)及財相關浩霆(左三)身在國會下議院。這張照片由英國國會提供。他們推動的「迷你預算」案,令自己腹背受敵,並面臨下台的壓力。(AP)

議員狂問首相去哪?

卓慧思沒現身國會,由下議院領袖莫佩琳(Penny Mordaunt)代為回應,面對包括施紀賢在內多人「窮追猛打」。

莫佩琳面對議員的質詢時,她堅稱卓慧思沒有躲在桌子下,而保守黨也沒發生「政變」。

工黨議員菲利普斯(Jess Phillips)提問,為何首相不在國會發言,以及為何市場需要安撫。莫佩琳稱,首相不出席是有「非常真實的理由」,她說卓慧思想出席,但她不能。

首相被要求莫再決策

工黨成員戴安娜・約翰遜女爵(Dame Diana Johnson)要求莫佩琳確認,卓慧思未來不會就經濟政策做決策。

莫佩琳稱,首相、財相及她的閣員會在未來就這個做出決定。

她稱卓慧思在過去的週末所做的決定是對的,即使對首相本人來說的艱難的。

英國財政部17日較早時公布他會發布「緊急聲明」時說,新任財相侯俊偉(Jeremy Hunt)將公布一套更全面的中期財政計劃,獨立預算責任辦公室(OBR)的預測也會一併公布。

卓慧思9月23日推出引發巨大爭議的大規模減稅計劃,英國股債匯備受衝擊,英國央行被迫入市購入國債以穩定市場。

卓慧思在莫大市場、政治與輿論壓力下,放棄有關計劃,還開除原任財長的關浩霆。

英國首相卓慧思2022年10月14日在首相府簡報室出席新聞發布會,就迷你預算部份引的混亂發表講話,以及介紹新上任的財相侯俊偉。他將發布英國的中期財政報告。(AP)

首相「解畫」 政策急轉彎

新華社15日稱,繼10月3日放棄取消最高所得稅稅率計劃之後,英國政府14日在持續壓力之下又做出重大政策調整。卓慧思當天宣布,將保留上屆政府宣布的公司稅上調計劃,此舉每年將為政府帶來180億英鎊收入。

她14日出席新聞發布會時表示,9月英國政府宣布的大規模減稅政策在規模和速度上都超出了市場預期,當前政府必須強化財政紀律以安撫市場。英國政府將採取必要措施確保中期債務下降,但公共支出增速將較此前計劃放緩。

她說,低稅收、高工資、高增長的英國經濟仍是她的施政目標,她的工作重點是保障英國經濟穩定。新任財政大臣侯俊偉本月底公布中期財政計劃,並繼續推動政府此前宣布的針對家庭和企業的能源價格保護措施。

英國經濟:2022年9月29日,位於倫敦西敏寺附近的一個紀念品攤檔。(AP)

英國動盪的半個月

英國政府2021年初宣布,從2023年4月起,利潤豐厚的大企業稅率將從19%提高到25%,這是英國自1974年以來首次提高公司稅。卓慧思政府9月宣布大規模減稅措施,包括取消公司稅上調計劃以鼓勵投資。

英國大規模減稅政策引發金融市場震盪,英鎊對美元匯率一度創下歷史新低。面對劇烈的市場波動和外界質疑,英國財政部10月3日宣布,放棄此前提出的取消45%最高所得稅稅率的計劃。10日,財政部又宣布,將中期財政計劃等資訊的公布日期從11月23日提前到10月31日。

為穩定債市,英國央行9月28日宣布即日起至10月14日臨時購買長期英國政府債券。10日,英國央行宣布提高每日購債規模上限。11日,英國央行再次升級措施,將與通脹挂鉤的國債納入購債計劃。不過,外界擔憂,14日央行干預措施結束後債市混亂局面將繼續。