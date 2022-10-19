澳洲調查退役空軍是否也被招攬為中國解放軍提供訓練

澳洲國防部長說，軍方正就澳洲退役飛行員應聘成為中國空軍飛行員教練的報道展開調查。



英國廣播公司（BBC）此前報道，中國至今已聘請多達30名退役英國皇家空軍飛行員，包括先進戰鬥機飛行員，協助訓練中國人民解放軍的飛行員。

英國政府10月18日稱，他們正在制定措施，以制止中國試圖招攬英國的現役和退役空軍飛行員擔任中國空軍的飛行教練。而且基於國家安全，英國不排除採取法律行動以制止這種情況。

據報道，一些澳洲飛行員也被中國境內運營的一家南非飛行學校聘用，澳洲國防部長馬爾斯（Richard Marles）已要求國防部調查此事。

馬爾斯發表聲明說：「如果有人被豐厚報酬所吸引，選擇為外國服務而不是為自己的國家服務，那我將感到非常震驚和不安。」

他說：「我已要求國防部進行調查，然後把一份明確的建議書交到我桌上。」

英國國防部在Twitter上說，被中國征聘的英國飛行員已被告知，英國政府可能根據《官方保密法》向他們提出起訴，還可以通過一項國家安全法案提控他們。

英媒就聘請澳洲飛行員到中國工作一事，向設在中國的南非國際飛行學院（TFASA）提出詢問，但這家學院沒有回應置評請求。

本文獲《聯合早報》授權轉載

